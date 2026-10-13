ارتفاع ضغط الدم الخفي.. خطر لا تكشفه زيارة الطبيب

خبرني - قد يبدو ضغط الدم طبيعياً عند قياسه في عيادة الطبيب، لكنه يرتفع باستمرار عند قياسه في المنزل، وهي حالة تُعرف باسم "ارتفاع ضغط الدم الخفي".

ويحذر باحثون من أن هذه الحالة قد ترتبط بزيادة خطر السقوط لدى كبار السن، ما يجعل متابعة ضغط الدم في المنزل خطوة مهمة لاكتشاف الارتفاع الذي قد لا يظهر خلال الفحص الطبي، بحسب تقرير نشره موقع "Health Day".



ارتفاع ضغط الدم ومعدلات السقوط

وأظهرت نتائج دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تجاوزوا 78 عاماً ويعانون ارتفاع ضغط الدم الخفي سجلوا معدلات سقوط أعلى بنسبة 70% مقارنة بالأشخاص الذين شُخّص ارتفاع ضغط الدم لديهم على نحو صحيح، وفقاً لنتائج عُرضت في الاجتماع السنوي لجمعية القلب الأميركية المعني بارتفاع ضغط الدم.

وقالت الباحثة الرئيسية فرانسيس وانغ، من مركز "بيث إسرائيل ديكونيس" الطبي في بوسطن، إن قياس ضغط الدم في المنزل، إلى جانب القياس داخل العيادات، قد يساعد على اكتشاف الارتفاع الخفي وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للسقوط.

أكثر من 750 شخصاً تحت المتابعة

استندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 750 شخصاً تراوحت أعمارهم بين 78 و98 عاماً، وشاركوا في دراسة طويلة الأمد بشأن مخاطر أمراض القلب.

وأجرى الباحثون قياسات متعددة لضغط الدم لكل مشارك داخل عيادة الطبيب وفي المنزل، ثم تابعوا حالات السقوط على مدار نحو عام.

وأظهرت النتائج أن 15% من المشاركين كانوا يعانون ارتفاع ضغط الدم المقنّع، في حين سجل 17% ارتفاعاً في ضغط الدم داخل العيادة مع قراءات منخفضة في المنزل فيما سجل 33% قراءات طبيعية لضغط الدم.

وبعد نحو عام، أفاد الباحثون بأن قرابة واحد من كل أربعة مشاركين، أي 23%، تعرض للسقوط مرة واحدة على الأقل.

لماذا يزيد ارتفاع الضغط خطر السقوط؟

يمكن أن تسهم التغيرات في ضغط الدم في حدوث الدوار أو الإغماء، وهما عاملان قد يزيدان احتمالات السقوط، وفقاً لجمعية القلب الأميركية.

ورغم أن الدراسة لم تحدد السبب المباشر وراء ارتفاع معدلات السقوط لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم المقنّع، فإن النتائج تثير تساؤلات بشأن تقلبات ضغط الدم ومدى قدرة الجسم على تنظيمه على مدار اليوم.

وقالت أستاذة الطب في كلية ديفيد غيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس والخبيرة المتطوعة لدى جمعية القلب الأميركية، كارول واتسون، إن السقوط قد يسرّع تراجع القدرات البدنية والذهنية لدى كبار السن، خصوصاً عندما يؤدي إلى فقدان القدرة على الحركة والاستقلالية.

قياس الضغط في المنزل

دعت الباحثة فرانسيس وانغ كبار السن وأفراد أسرهم ومقدمي الرعاية إلى قياس ضغط الدم بانتظام في المنزل، ومشاركة النتائج مع الفريق الطبي، للمساعدة على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن خطة العلاج والرعاية الصحية.

وتشير الدراسة إلى أهمية عدم الاكتفاء بقراءة واحدة داخل العيادة، خاصة لدى كبار السن، مع ضرورة مناقشة القراءات المنزلية مع الطبيب لتقييم ضغط الدم ومخاطر السقوط بصورة أشمل.