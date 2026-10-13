القهوة والمزاج والذاكرة.. دراسة تكشف عن فوائد جديدة

خبرني - لا تقتصر فوائد القهوة على المساعدة في الاستيقاظ ومقاومة النعاس، إذ تشير دراسة أجراها باحثون من جامعة كوليدج كورك في أيرلندا إلى ارتباط تناولها بتغيرات في بكتيريا الأمعاء والمواد الناتجة عن عمليات الأيض.



ووفقًا لمجلة «نيوزويك» الأمريكية، شملت الدراسة 62 شخصًا، نصفهم من المعتادين على شرب نحو ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا، بينما لم يكن النصف الآخر من مستهلكيها بانتظام.

في المرحلة الأولى، امتنع المشاركون المعتادون على شرب القهوة عن تناولها لمدة أسبوعين، وخلال هذه الفترة، راقب الباحثون التغيرات التي طرأت على أجسامهم وسلوكياتهم. وشملت الفحوص بكتيريا الأمعاء، وعمليات الأيض، والحالة المزاجية، ومستويات التوتر، واليقظة، والقدرة على التعلم والذاكرة.

بعد ذلك، أعاد الباحثون إدخال القهوة إلى النظام الغذائي للمشاركين، من دون إخبارهم ما إذا كانوا يتناولون القهوة المحتوية على الكافيين أم منزوعة الكافيين.

وأسفرت التجربة عن مجموعة من النتائج المرتبطة بالتوقف عن تناول القهوة وإعادة استهلاكها، شملت تغيرات في الأمعاء والمزاج والانتباه والذاكرة.

تغيرات ملحوظة في الأمعاء

كان التغير الأبرز الذي رصده الباحثون متعلقًا بالأمعاء، إذ اختلفت نواتج التمثيل الغذائي المعوية لدى شاربي القهوة عن تلك الموجودة لدى الأشخاص الذين لا يشربونها عادةً. وهذه النواتج مركبات كيميائية صغيرة تنتج عن عمليات الأيض أو تتغير بفعلها.

كما رصد الباحثون اختلافات في أنواع من بكتيريا الأمعاء لدى المشاركين المعتادين على شرب القهوة بعد امتناعهم عنها لمدة أسبوعين.

وشملت هذه الأنواع بكتيريا «إيغرثيلا»، التي يُعتقد أنها تسهم في إفراز الأحماض داخل الجهاز الهضمي، وبكتيريا «كريبتوباكتيريوم كورتوم»، التي قد تشارك في إنتاج الأحماض الصفراوية، إذ ظهرت هذه الأنواع بوفرة أكبر مقارنةً بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة عادةً.

وأوضح الباحثون أن هذه التغيرات قد تسهم في تكوين بيئة معوية تحد من نمو بعض أنواع البكتيريا الضارة وتقلل احتمالات حدوث العدوى.

كذلك، سجل المشاركون المعتادون على شرب القهوة مستويات أعلى من بكتيريا «فيرميكوتس» بعد الامتناع عنها، وهي مجموعة من البكتيريا التي تعيش في أمعاء الإنسان وتشارك في وظائف مرتبطة بصحة الجهاز الهضمي وعمليات الأيض.

التوتر والتغيرات المزاجية

أظهرت نتائج الدراسة أن إعادة القهوة إلى النظام الغذائي بعد فترة الامتناع ارتبطت بانخفاض مستويات التوتر التي أبلغ عنها المشاركون، إلى جانب تراجع درجات الاكتئاب والاندفاعية.

ولُوحظت هذه التغيرات لدى من تناولوا القهوة المحتوية على الكافيين، وكذلك لدى من تناولوا القهوة منزوعة الكافيين.

وتشير هذه النتيجة إلى أن بعض التأثيرات المحتملة للقهوة في الحالة المزاجية قد لا تعتمد على الكافيين وحده، بل ربما ترتبط أيضًا بمركبات أخرى موجودة في حبوب البن.

وشدد الباحثون على أن هذه النتائج لا تعني أن القهوة علاج للاكتئاب أو اضطرابات التوتر، وإنما تمثل تغيرات في مؤشرات نفسية رُصدت خلال التجربة، ولا تزال بحاجة إلى دراسات إضافية لتحديد دلالتها ومدى استمراريتها.

الانتباه واليقظة

ارتبطت إعادة تناول القهوة المحتوية على الكافيين، بعد فترة التوقف، بانخفاض القلق وتحسن اليقظة والانتباه، إلى جانب تغيرات في بعض المؤشرات المرتبطة بالالتهاب.

وتشير هذه النتائج إلى احتمال مساهمة الكافيين في بعض التأثيرات التي رصدها الباحثون، خصوصًا تلك المتعلقة باليقظة والانتباه، وإن كانت الدراسة لا تكفي وحدها لتحديد الآليات المسؤولة عنها بصورة قاطعة.



التعلم والذاكرة

من النتائج التي سجلتها الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا القهوة منزوعة الكافيين بعد فترة الامتناع أظهروا تحسنًا في التعلم والذاكرة، بينما لم يُرصد التحسن نفسه لدى المجموعة التي تناولت القهوة المحتوية على الكافيين.

وطرح الباحثون احتمال أن تكون مركبات أخرى موجودة في القهوة، إلى جانب الكافيين أو بدلًا منه، مسؤولة عن بعض التأثيرات المرتبطة بالوظائف الإدراكية.

ومن بين هذه المركبات البوليفينولات، ولا سيما أحماض الكلوروجينيك، التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، ويمكن أن تحولها ميكروبات الأمعاء إلى مركبات أخرى نشطة بيولوجيًا.

وتحتوي القهوة أيضًا على ألياف قابلة للذوبان ومركبات نباتية أخرى قد تتفاعل مع بكتيريا الأمعاء، وهو ما يدعم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين مكونات القهوة وصحة الجهاز الهضمي والوظائف الإدراكية.