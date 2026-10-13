8 خطوات بسيطة لمضاعفة سرعة الواي فاي في المنزل

خبرني - هل تعاني من بطء الإنترنت وتقطّع الفيديوهات رغم اشتراكك في باقة سريعة؟ قد لا تكون المشكلة في مزوّد الخدمة، بل في إعدادات الراوتر ومكانه وطريقة توزيع الشبكة داخل المنزل.

إليك 8 حلول عملية تساعدك على تحسين إشارة الواي فاي، وتقليل التداخل، والاستفادة بصورة أفضل من سرعة اتصالك بالإنترنت.



1. إعادة تشغيل الراوتر والمودم

قد تبدو خطوة تقليدية، لكنها الأهم والأكثر فعالية. إعادة تشغيل الراوتر تتيح له التخلص من الضغط المتراكم وإفراغ الذاكرة المؤقتة.

الطريقة الصحيحة: افصل كابل الكهرباء عن المودم والراوتر، انتظر لمدة 30 ثانية، ثم أعد توصيل المودم أولاً وانتظر حتى تستقر أضواؤه، تلاه الراوتر.

2. تفعيل خاصية جودة الخدمة

إذا كان هناك من يقوم بتحميل ملفات ضخمة أو مشاهدة بث عالي الجودة بينما تحاول أنت العمل أو اللعب، فستعاني من البطء. تساعدك ميزة QoS الموجودة في إعدادات الراوتر على إعطاء الأولوية لتطبيقات محددة مثل مكالمات الفيديو والألعاب على حساب التحميل في الخلفية.

3. مراقبة وإيقاف برامج الخلفية المستهلكة للبيانات

تقوم العديد من التطبيقات على حاسوبك أو هاتفك بالبحث عن تحديثات أو رفع البيانات في الخلفية دون أن تدري (مثل التخزين السحابي أو تحديثات الألعاب).

افتح "مدير المهام" (Task Manager) على جهازك وتفقد تبويب الشبكة (Network) لإغلاق البرامج غير الضرورية التي تستهلك البيانات.

4. تغيير مكان وضع الراوتر

مكان الراوتر يؤثر بشكل مباشر على قوة الإشارة؛ فوضع الراوتر على الأرض أو داخل خزانة أو خلف التلفاز يضعف الإشارة بشكل كبير.

الحل: ضع الراوتر في مكان مركزي ومرتفع بمنزلك (فوق طاولة أو رف) بعيداً عن العوائق والجدران الخرسانية والأجهزة الإلكترونية الكبيرة.

5. الانتقال إلى نطاق تردد 5 غيغاهرتز

معظم الراوترات الحديثة تأتي بنظام مزدوج التردد (Dual-band). تردد 2.4 غيغاهرتز يعاني من التداخل وبطء السرعة لقربه من أجهزة المنزل الأخرى، بينما يُعد تردد 5 غيغاهرتز أسرع بكثير وأقل ازدحاماً.

اربط أجهزتك القريبة التي تتطلب إنترنت سريعاً بشبكة 5GHz.

6. تغيير قناة الواي فاي

إذا كنت تسكن في منطقة سكنية مزدحمة (مثل العمارات)، فإن شبكات الجيران تتداخل معك على نفس القنوات.

استخدم تطبيقات تحليل الواي فاي لمعرفة القنوات الأقل ازدحاماً، وقم بتثبيت القنوات غير المتداخلة في تردد 2.4 غيغاهرتز مثل (1 أو 6 أو 11) عبر صفحة إعدادات الراوتر.

7. تحديث البرامج الثابتة للراوتر

يهمل الكثيرون تحديث النظام الخاص بالراوتر، وهو ما قد يترك ثغرات أمنية أو يمنع الاستفادة من تحسينات الأداء التي تطلقها الشركة المصنعة.

ادخل إلى صفحة التحكم الخاصة بالراوتر وتأكد من تحديث الـ Firmware لأحدث إصدار متوفر.

8. ترقية الراوتر القديم

إذا مر على جهاز الراوتر الخاص بك أكثر من 3 إلى 5 سنوات، فغالباً لن يدعم التقنيات الحديثة والسرعات الحالية (مثل تقنيات Wi-Fi 6 أو الأحدث)، وهنا يصبح التحديث إلى راوتر جديد أو نظام شبكات Mesh هو الحل النهائي والأمثل.