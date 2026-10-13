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الاردن .. الأمانة تعد دراسات لمشروع مترو في عمّان

  • 13 أكتوبر 2026
  • 21:22
الاردن الأمانة تعد دراسات لمشروع مترو في عمّان

خبرني -  تدرس أمانة عمّان الكبرى إنشاء طريق دائري خارجي جديد يبدأ من منطقة الكمالية، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلى جانب إعداد دراسات لمشروع مترو في العاصمة، وفق مدير المدينة في الأمانة نبيل الجريري.

وأوضح الجريري، في تصريحات تلفزيونية للمملكة اليوم الثلاثاء، أن مشروع الطريق الدائري لا يزال في مرحلة الدراسة، ويجري العمل على إعداد تصميم له، دون تحديد موعد لتنفيذه.

وفيما يتعلق بمشروع المترو، بيّن أن الدراسات تشمل الجدوى الاقتصادية والكلفة والمسارات المقترحة، مشيرا إلى توافر دراسات أولية بشأن المشروع المطروح على طاولة الأمانة.

وأضاف أن اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المترو يرتبط بنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والكلفة وتحديد المسار الأنسب، بما يتيح تقييم إمكانية توفير المخصصات اللازمة والمضي في تنفيذه مستقبلا.

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