أمانة عمّان تطور وحدة للتحكم المروري وتدرس استحداث شوارع مدفوعة الأجر

خبرني - قال مدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى، نبيل الجريري، إن الأمانة تعمل على تطوير وحدة للتحكم المروري، واستخدام التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في معالجة الازدحام في العاصمة، بالتوازي مع دراسة إمكانية استحداث شوارع مدفوعة الأجر.

وأوضح الجريري، خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، الثلاثاء، أن معالجة الازدحام لا تقتصر على إنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية، بل تشمل أيضا المراقبة والمتابعة وتعزيز الالتزام المروري.

وبيّن أن الأمانة تعمل على جمع البيانات من خلال كاميرات ستُنشر في مواقع مختلفة من العاصمة، بهدف رصد أعداد المركبات وتحليل الحركة المرورية، بما يساعد على إعداد دراسات دقيقة لتحديد المواقع التي تشهد ضغطا مروريا واختيار الحلول المناسبة.

وفيما يتعلق باستحداث شوارع مدفوعة الأجر، أكد الجريري أن الأمانة تدرس هذا الخيار، مشترطا توفير طرق بديلة مجانية للمواطنين قبل المضي في تنفيذه.

وأشار إلى أن توفير البدائل المجانية يمثل شرطا أساسيا لاستحداث هذه الشوارع، فيما لا تزال الدراسات المتعلقة بهذا التوجه مستمرة.