الحسين إربد يهزم السيب العُماني بثلاثية في دوري أبطال آسيا 2

خبرني - حقق فريق الحسين إربد فوزا مهما على نظيره السيب العُماني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ستاد السيب الرياضي في سلطنة عُمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وسجل عارف الحاج أهداف الحسين الثلاثة، ليقود فريقه إلى انتصار ثمين يعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني.

وجاء الفوز ليمنح الحسين دفعة معنوية مهمة في مشواره القاري، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام إيست بنغال الهندي، فيما تلقى السيب خسارته الثانية في البطولة بعد سقوطه أمام الشرطة العراقي بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

ويطمح الحسين إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الجولات المقبلة، وتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.