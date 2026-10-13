أكسيوس: نتنياهو أطلع ترمب على تحركات نووية إيرانية خطيرة

خبرني - كشف موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بخطوات إيرانية خطيرة اتُخذت مؤخرًا في المجال النووي، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وبحسب المصادر، بحث ترامب ونتنياهو إمكانية شن هجوم عسكري مشترك على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية، في وقت رفع فيه الجيشان الأميركي والإسرائيلي مستوى الاستنفار والاستعدادات العسكرية خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الترقب بشأن القرار الأميركي المقبل حيال إيران، وسط تقارير عن استعدادات عسكرية لاحتمال استئناف العمليات. ولم يتضح، وفق المعلومات المتاحة، ما إذا كان ترامب ونتنياهو قد اتخذا قرارًا نهائيًا بتنفيذ هجوم مشترك أو حددا موعدًا لذلك.

وتشير هذه المعطيات إلى تصاعد التنسيق الأمني والعسكري بين واشنطن وتل أبيب بشأن الملف الإيراني، فيما تبقى طبيعة الخطوة المقبلة مرهونة بالقرارات السياسية والتطورات الميدانية.