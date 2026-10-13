الأردن يؤكد رفضه جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين

خبرني - ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، وفد الأردن المشارك بأعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، التي عقدت الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وسبل التحرك العربي والدولي لمواجهة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين، وبتأييد من المملكة الأردنية الهاشمية والدول الأعضاء، في وقت تتصاعد فيه اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين وتوسيع السياسات غير القانونية واللاشرعية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الاراضي الفلسطينية واستهداف ممنهج لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها وهويتها العربية وسكانها الأصليين.

وأكد السفير العضايلة، خلال مداخلات في الاجتماع، موقف الأردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الأردن على رفضه التام لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً، وممارسة التطهير العرقي بحقه، وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة بحقه، والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى مضامين ورسائل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة، وضرورة البناء عليها لحث القوى الدولية والدول الفاعلة على ترجمة مواقفها الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية إلى خطوات عملية وفاعلة تكفل حماية الشعب الفلسطيني، وتضع حداً لسياسات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام.

وقال أمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير فائد مصطفى إنّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم لا يمكن التعامل معه باعتباره حوادث متفرقة أو تجاوزات معزولة بل هو جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني، وأرضه، ووجوده، وتسعى إلى تهجير التجمعات الفلسطينية، وتوسيع الاستعمار، وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض فرص تحقيق حل الدولتين، والقضاء على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي سلام عادل ودائم في المنطقة.

ودعا المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعتها، بدلاً من الاكتفاء بإدانة جرائمها.

وطالب العكلوك بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتجريم الاستيطان الاستعماري، مؤكداً أن وقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يتطلبان إجراءات عملية رادعة.