نتنياهو من الضفة الغربية: لا تختبرونا.. الجيش مستعد لكل السيناريوهات

خبرني - وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جولة في منطقة خط التماس شمالي الضفة الغربية، رسائل تحذيرية إلى خصومه، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات مختلفة، من بينها ما وصفه بـ«انقلاب السلاح»، محذرًا: «لا أنصح أعداءنا باختبارنا».

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة رافقه فيها وزير الجيش ومسؤولون أمنيون وعسكريون، حيث تحدث عن استعداد الجيش لمواجهة احتمالات أمنية متعددة. ويشير سيناريو «انقلاب السلاح» إلى احتمال توجيه أسلحة الأجهزة الأمنية الفلسطينية نحو القوات الإسرائيلية أو المستوطنات، لكنه طرحه في إطار الاحتمالات التي يستعد لها الجيش، وليس باعتباره حدثًا وقع بالفعل.

وفي سياق حديثه عن الضفة الغربية، شدد نتنياهو على استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وتطرق نتنياهو أيضًا إلى ملف مخيم طولكرم، رافضًا عودة السكان الفلسطينيين المهجّرين، ومعتبرًا أن المخيم كان، بحسب وصفه، معقلًا للمسلحين. وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على المنطقة، في موقف يتزامن مع مطالبة المحكمة العليا الإسرائيلية الدولة بتقديم جدول زمني بشأن استكمال الإجراءات اللازمة لعودة المهجّرين إلى مخيمات شمالي الضفة الغربية.

وتثير تصريحات نتنياهو بشأن استمرار السيطرة العسكرية والاستيطان ورفض عودة المهجّرين مخاوف بشأن مستقبل الأوضاع الإنسانية والسياسية في شمالي الضفة، في وقت لا تزال فيه قضية عودة سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس معلّقة.