«العازبون بائسون».. دراسة تكشف: الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة للوفاة المبكرة وأمراض القلب

خبرني - كشفت دراسة علمية واسعة، حلّلت نتائج 21 دراسة شملت نحو 7.9 مليون شخص، أن الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة للوفاة المبكرة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالرجال المتزوجين.

وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط بين الحالة الزوجية وبعض المؤشرات الصحية، ما يسلط الضوء على أهمية العوامل الاجتماعية والنفسية في حياة الإنسان، إلى جانب العوامل الصحية الأخرى.

وفي السياق ذاته، أظهرت دراسة أخرى تابعت بيانات بريطانية على مدى سنوات أن المتزوجين يتمتعون، في المتوسط، بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة، وأن الفوائد النفسية المرتبطة بالزواج قد تستمر لسنوات طويلة.

وبحسب الدراسة، تبرز هذه الفوائد بصورة خاصة عندما تقوم العلاقة الزوجية على الصداقة والدعم المتبادل، بما يعزز الشعور بالاستقرار والرضا عن الحياة.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج تشير إلى ارتباطات إحصائية، ولا تعني بالضرورة أن الزواج وحده هو السبب في انخفاض مخاطر الوفاة أو ارتفاع مستويات السعادة، إذ تتداخل عوامل صحية واجتماعية ونفسية متعددة في هذه النتائج.