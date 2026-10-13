*
الثلاثاء: 13 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ترمب: ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن

  • 13 أكتوبر 2026
  • 19:38
ترمب ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن، واصفا تصرفات الحوثيين بأنها "سيئة للغاية"، مشيرا إلى أنه تحدث مع السعودية بشأن اليمن.

وبشأن إيران، ذكر ترمب أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا بشأنها "قريبا جدا"، واصفا إياها بأنها "دولة فاشلة"، ومضيفا أنها لا تملك اقتصادا ولا تدفع رواتب جنودها.

وفي تطور مرتبط بالملف الإيراني، حذر مسؤول أميركي طهران من مهاجمة السفن العسكرية الأميركية، مؤكدا أن واشنطن ستستهدف سفنا إيرانية؛ إذا تعرضت إحدى سفنها لهجوم.

وتأتي تصريحات ترمب بشأن اليمن في ظل تصعيد ميداني، إذ أفادت مصادر من صنعاء بشن غارات جوية على محطة الصباحة النفطية التابعة للحوثيين، الثلاثاء، عقب مطالبة التحالف بقيادة السعودية بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية والمحطة المركزية تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية.


 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أكسيوس: نتنياهو أطلع ترمب على تحركات نووية إيرانية خطيرة
أكسيوس: نتنياهو أطلع ترمب على تحركات نووية إيرانية خطيرة
  • 2026-10-13 20:44
138 إجراءً ضد
138 إجراءً ضد "إسرائيل" حول العالم.. الولايات المتحدة في الصدارة
  • 2026-10-13 18:43
بعد ان طلب ترمب رحيله.. من ينافس زيلينسكي على رئاسة أوكرانيا؟
بعد ان طلب ترمب رحيله.. من ينافس زيلينسكي على رئاسة أوكرانيا؟
  • 2026-10-13 16:08
بعد أزمة الهجرة.. ملك إسبانيا فيليبي السادس يزور سبتة
بعد أزمة الهجرة.. ملك إسبانيا فيليبي السادس يزور سبتة
  • 2026-10-13 16:05
1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟
1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟
  • 2026-10-13 14:39
اتهامات لشرطة الهجرة الأمريكية بدهس عامل مكسيكي عمدا في تكساس
اتهامات لشرطة الهجرة الأمريكية بدهس عامل مكسيكي عمدا في تكساس
  • 2026-10-13 10:31