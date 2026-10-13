التلغراف تكشف.. عصابات إسرائيلية تستخدم المسيرات والبالونات لإغراق الأردن بالمخدرات

خبرني - كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن استخدام عصابات إسرائيلية البالونات والطائرات المسيرة لتهريب المخدرات إلى الأردن، وفقا لتقرير نشرته الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أردنيين قولهم إن عمليات التهريب تتخذ مسارات وأساليب متعددة، في ظل تطور استخدام التقنيات الحديثة في نقل المواد المخدرة عبر الحدود.

وأشار التقرير إلى أن شبكات التهريب تستخدم وسائل متطورة لنقل المخدرات، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تأثير هذه العمليات على أمن الأردن واستقراره.

وتطرقت الصحيفة إلى إعلانات إسرائيلية سابقة بشأن إحباط عمليات تهريب أسلحة، فيما نقلت عن مصدر أردني تشكيكه في بعض الروايات الإسرائيلية المتعلقة بهذه القضايا.

وبحسب التقرير، لم يدل الجيش الإسرائيلي برد على استفسارات الصحيفة بهذا الشأن.

وسلط التقرير الضوء على جهود الأردن في مكافحة المخدرات، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مشيرا إلى أن الصحيفة اطلعت على بيانات تتضمن ضبط أكثر من 15 ألف حبة من الكبتاغون، وما يقرب من 20 ألف كيلوغرام من الميثامفيتامين، و6 آلاف قطعة من الحشيش.

وتناول التقرير أيضا التطورات الأمنية في جنوب سوريا ومنطقة السويداء، في سياق التحديات المتصلة بشبكات التهريب وتأثيراتها على أمن المنطقة.

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الجمعة، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين.

إذ جرى رصد الطائرتين من قبل وحدات حرس الحدود، حيث تم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك وإسقاطهما وحمولتهما داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن التعامل مع محاولات التسلل والتهريب يتم ضمن إطار من الجاهزية والانضباط، وبما يعكس كفاءة القوات المنتشرة على الواجهات الحدودية.