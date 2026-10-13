ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة

خبرني - زار نائب الملك، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، مزارع الزبن النموذجية في محافظة المفرق.



واطلع ولي العهد على تجربة المزرعة في توظيف البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه.



واستمع ، خلال جولة في المزرعة، إلى شرح من مالكها عبدالله الزبن عن منتجات المزرعة الممتدة على أكثر من 1300 دونم، وتنتج قرابة 250 صنفا من الفواكه، وتستخدم أنظمة ري حديثة ووسائل للحد من تبخر المياه، وتتضمن مرافق للبحث والتطوير، والتعبئة والتخزين.



وأشاد ولي العهد بمستوى الإنتاج الزراعي، الذي يعكس قدرة الخبرات الأردنية على تطوير أساليب زراعية متقدمة، مشيرا إلى أهمية تعميم التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية وتعزيز الإنتاج المحلي.



وأكد أهمية استدامة توفير المنتجات الزراعية للسوق المحلي بأفضل جودة.