سيول تضرب طرابلس الليبية.. وفاة موظف وغرق سيارات وإغلاق طرق

خبرني - تسببت أمطار غزيرة بسيول غمرت شوارع في طرابلس الليبية وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات السيّارات ومصرع موظف صعقا بالكهرباء.

وأمرت الحكومة المرافق العامة بالتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار، فيما أعلنت مديرية أمن طرابلس إغلاق الطريق الدائري.

كما غمرت المياه غرف محوّلات الكهرباء، ما عزز خطر تعرض المواطنين للصعق.

وأعلن مصرف الجمهورية، الثلاثاء، أن "أحد موظفيه وافته المنية إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء دخوله إلى مقر عمله" في طرابلس.

وللإقلال من الخطر، قررت الشركة العامة للكهرباء قطع التيار في بعض أحياء طرابلس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام سائقين ينجحون بعد جهد في الخروج من سياراتهم الغارقة في المياه.

كما غمرت المياه أجزاء من مبان في وسط المدينة، من بينها المستشفى المركزي حيث وصل تدفق المياه إلى الممرات الداخلية، وفقا لصور نشرت على مواقع التواصل.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية توقع مساء الاثنين هطول أمطار غزيرة على كامل مناطق الشمال، محذرا السكان المقيمين بالقرب من الأودية في تلك المناطق.

وتحاول السلطات المحلية مع كل فصل صيف تنظيف شبكات الصرف ومصارف المياه وتهيئة شوارع المدن قبل هطول الأمطار.

رغم ذلك، تغمر المياه الشوارع بانتظام. وصباح الثلاثاء، كانت شاحنات البلدية وخدمات الطرق في طرابلس في حال استنفار في الشرايين الرئيسية للعاصمة لشفط الوحل وجمع الركام الذي جرفته السيول.