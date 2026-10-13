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(دليل المستهلك) يعود من جديد مع الإعلامي حسام المناصير

  • 13 أكتوبر 2026
  • 18:55
دليل المستهلك يعود من جديد مع الإعلامي حسام المناصير

خبرني - يعود برنامج «دليل المستهلك» إلى شاشة التلفزيون الأردني بحلّة جديدة ويقدّمه الإعلامي حسام المناصير، ليواصل رسالته في كشف الحقيقة ومتابعة التفاصيل التي تهم المواطن، ومساعدته على اتخاذ خيارات واعية في مختلف القطاعات الاستهلاكية.

وتأتي عودة البرنامج في ظل إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجديدة برؤية تضع المواطن في صميم العمل الإعلامي الميداني ، التي تنطلق من الأسواق والميدان لرصد واقع السلع والخدمات، وطرح الأسئلة التي تشغل الأسرة الأردنية بشأن الجودة والأسعار والسلامة وحقوق المستهلك.

وسيَجوب «دليل المستهلك» محافظات المملكة من الشمال إلى الجنوب، حاملًا نهجًا يقوم على البحث عن الأخطاء لفهمها ومعالجتها، بعيدًا عن تصيّدها أو التشهير بأصحابها. كما سيضيء على الممارسات الإيجابية والنماذج الملتزمة، ليقدّم صورة متوازنة تنصف من يحسن العمل، وتكشف أوجه القصور التي تستدعي التصحيح والمتابعة.

ويحمل البرنامج إرثًا حاضرًا في ذاكرة المشاهد الأردني؛ إذ تعود بداياته إلى عام 1985 مع الإعلامي عبدالوهاب الطراونة، الذي أسهم من خلال جولاته الميدانية في ترسيخ الوعي الاستهلاكي وتقريب قضايا الأسواق من الجمهور. 
كما قدّمه في مرحلة لاحقة الإعلامي موفق الشريدة، مواصلًا متابعة الملفات التي تمسّ حياة المواطنين ومصالحهم اليومية. 

وفي نسخته الجديدة، يواصل البرنامج هذا الإرث بلغة قريبة من الناس ومعالجة تواكب تنوّع احتياجاتهم؛ من الغذاء ومياه الشرب إلى السيارات والأجهزة والخدمات ومختلف القطاعات الاستهلاكية. ويهدف إلى تحويل التفاصيل الفنية إلى معلومات واضحة تساعد المواطن على معرفة ما يشتريه، وما يستحقه مقابل ما يدفعه، وما ينبغي أن يسأل عنه قبل اتخاذ قرار الشراء.

وتكتسب عودة «دليل المستهلك» أهمية خاصة بوصفه مساحة تصل بين المواطن والسوق والجهات المعنية، وتفتح المجال لعرض المشكلات وتفسير أسبابها ومتابعة معالجتها. فالتوعية بحقوق المستهلك، وإبراز الممارسات السليمة، وتشجيع الالتزام بالجودة، عناصر تسهم في بناء الثقة وتعزيز المسؤولية لدى جميع الأطراف.

وتمثّل هذه العودة خطوة مهمة لتعزيز حضور التلفزيون الأردني في الميدان، والاقتراب من نبض الشارع وهموم المواطنين؛ عبر محتوى يستمع إلى أسئلتهم، وينقل واقعهم، ويبحث عن إجابات واضحة للقضايا التي تمسّ صحتهم ومعيشتهم وميزانيات أسرهم.

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