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138 إجراءً ضد "إسرائيل" حول العالم.. الولايات المتحدة في الصدارة

  • 13 أكتوبر 2026
  • 18:43
138 إجراءً ضد إسرائيل حول العالم الولايات المتحدة في الصدارة

خبرني - كشف تقرير إسرائيلي يستند إلى بيانات معهد سياسة الشعب اليهودي عن رصد 138 إجراءً ضد إسرائيل في 63 دولة وكيانًا، في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط الدولية السياسية والاقتصادية المفروضة عليها.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تتصدر القائمة من حيث عدد الإجراءات المسجلة، خلافًا للاعتقاد الشائع بأن تركيا أو إيرلندا هما الأكثر اتخاذًا لخطوات ضد إسرائيل.

وتشمل الإجراءات التي يرصدها المعهد قيودًا وعقوبات ومواقف سياسية، إلى جانب تدابير مرتبطة بالتعاون الأكاديمي والعلاقات الاقتصادية والعسكرية. ويشير التقرير إلى أهمية التمييز بين الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ، وتلك التي لا تزال مقترحة أو قيد الدراسة.

وحذّر خبراء، بحسب الصحيفة، من أن تراكم هذه الإجراءات قد ينعكس على التجارة والصناعة والأمن الإسرائيلي، في ظل تراجع الدعم الدولي لإسرائيل واتساع الخلافات مع عدد من الدول.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة بشأن سياساتها والحرب في المنطقة، وسط تباين مواقف الدول بين فرض قيود عملية والاكتفاء بمواقف سياسية وانتقادات دبلوماسية.

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