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تهنئة للمتصرف الدكتور غيث محمد عبيدات

  • 13 أكتوبر 2026
  • 18:41
تهنئة للمتصرف الدكتور غيث محمد عبيدات

يتقدم الأهل والأقارب والأحبة بأسمى آيات التهنئة والتبريكات من الابن الغالي الدكتور غيث محمد عبيدات، بمناسبة ترفيعه إلى رتبة متصرف وتعيينه مساعداً لمحافظ عجلون.
​نبارك له هذه الثقة الغالية، متمنين له دوام التقدم والنجاح، ومزيداً من العطاء والرفعة في خدمة وطننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظهما الله ورعاهما.
​نسأل الله العلي القدير أن يوفقك في مهامك الجديدة، وأن يمتعك بدوام الصحة والعافية.
​ألف مبروك، ومنها للأعلى إن شاء الله.

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