«مانشستر سيتي بيته».. ماريسكا سعيد بعودة غوارديولا

خبرني - تحدث إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، إلى وسائل الإعلام قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان على ملعب "الاتحاد"، الأربعاء، بالجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسُئل إنزو ماريسكا في المؤتمر الصحفي عن عودة بيب غوارديولا إلى ملعب "الاتحاد" يوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ رحيله الصيف الماضي، ليؤكد سعادته بدعمه للنادي بالوقت الحالي.

وقال ماريسكا: "تحدثت معه، لكنني لا أعرف خطته، وما إذا كان سيأتي مباشرة إلى الملعب أم إلى مقر التدريبات".

وأضاف: "إنه شعور جميل، خاصة بالنسبة إليه، لأن هذا المكان كان بيته لمدة 10 سنوات، ولا يزال بيته بالنظر إلى ما قدمه هنا. أعتقد أن الأمر مثير للجميع".

وعن استضافة سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا، قال ماريسكا: "نحتاج إلى تقديم أداء مثالي، لأنهم أفضل فريق في أوروبا".

وأنهى قائلاً: "لقد فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين. نحتاج إلى مباراة مثالية، لكنني أعتقد أننا قادرون على الفوز عليهم وإسعاد جماهيرنا في النهاية إذا قدمنا أفضل ما لدينا".