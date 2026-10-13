الأردن وسورية في موقف واحد.. إدانة لإسرائيل والحوثيين وتضامن مع السعودية

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتكثيف التعاون لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزيران إدانتهما الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ورفضا محاولات إسرائيل زعزعة أمن سوريا واستقرارها، معتبرين هذه الاعتداءات خرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة.

وشدد الصفدي على وقوف الأردن الكامل إلى جانب سوريا في مواجهة التحديات، وتضامن المملكة معها في جهود إعادة البناء، فيما بحث الجانبان الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكدا دعمهما لهذه الجهود.

وفي سياق متصل، أدان الصفدي والشيباني اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكدين تضامنهما معها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

واتفق الوزيران على عقد اجتماع قريبا لمتابعة بحث سبل تعزيز التعاون الأردني السوري، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.