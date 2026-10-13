منتجع وسبا ماريوت البحر الميت يحصد جائزة أفضل فندق لرحلات الشركات والمكافآت في الأردن لعام 2026 ضمن جوائز السفر العالمية

السويمة، الأردن —13 أكتوبر 2026

خبرني - حصد منتجع وسبا ماريوت البحر الميت مجدداً جائزة » أفضل فندق لرحلات الشركات والمكافآت في الأردن لعام 2026« ضمن جوائز السفر العالمية (World MICE Awards) المرموقة، ليؤكد مكانته كإحدى أبرز الوجهات في المملكة لرحلات المكافآت واللقاءات المؤسسية.

وتُعد جوائز السفر العالمية World MICE Awards من أبرز الجوائز المرموقة في قطاع السفر والسياحة، حيث تحتفي بالتميّز في مختلف مجالات السياحة والضيافة على مستوى العالم. ويعكس هذا التكريم المتجدد التزام المنتجع المستمر بتقديم تجارب متميزة ومدروسة لضيوفه المسافرين من قطاع الأعمال، ومنظمي الفعاليات من الأردن ومختلف أنحاء العالم.

ويضم المنتجع أيضاً موقع 408 للفعاليات، أكبر مساحاته الخارجية، والتي يوفر موقعاً استثنائياً لاستضافة الفعاليات الكبرى والمناسبات المؤسسية وحفلات العشاء الخاصة بالشركات وبرامج المكافآت. وبفضل مساحته الواسعة في الهواء الطلق وأجوائه المميزة، يشكّل408 وجهة مثالية لإقامة تجمعات استثنائية وفعاليات مصممة خصيصاً لتلبية مختلف التطلعات على ضفاف البحر الميت، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهة والأنشطة التي تثري تجربة الضيوف خارج قاعات الاجتماعات.

وتكتمل تجربة الإقامة في المنتجع بمجموعة متنوعة من الخيارات التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه، من تجارب السبا والمطاعم المتنوعة إلى الأنشطة المائية في السبلاش آيلاند، الوجهة المخصصة للأطفال والعائلات لقضاء أوقات مليئة بالمرح والمغامرة.

وقال السيد مهند حميد، المدير العام لمنتجع وسبا ماريوت البحر الميت:

» يمثل حصولنا على لقب أفضل فندق لرحلات الشركات والمكافآت في الأردن لعام 2026 تقديراً مهماً لتفاني فريقنا وحرصه المستمر على تقديم أعلى مستويات الجودة. فنجاح الفعاليات المؤسسية لا يقتصر على التنظيم فقط، بل يتمحور حول ابتكار تجارب تبقى في ذاكرة الضيوف حتى بعد انتهاء الرحلة. ونحن فخورون بتوفير وجهة تجمع بين العمل والتواصل واكتشاف ما يميز الأردن. ويحفزنا هذا التكريم على مواصلة تطوير تجاربنا والارتقاء بمستويات الخدمة بما يعكس أفضل ما تقدمه الضيافة الأردنية. «

وبفضل موقعه المميز، ومرافقه المتكاملة للفعاليات، وتنوع تجاربه، يواصل منتجع وسبا ماريوت البحر الميت ترسيخ مكانته كوجهة مفضلة للفعاليات المؤسسية في الأردن. ويأتي هذا التكريم من World MICE Awards 2026 ليؤكد التزام المنتجع المتواصل بالتميّز وحرصه على تقديم تجارب استثنائية تترك أثراً يدوم طويلاً لدى ضيوفه.