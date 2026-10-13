*
الثلاثاء: 13 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • منتجع وسبا ماريوت البحر الميت يحصد جائزة أفضل فندق لرحلات الشركات والمكافآت في الأردن لعام 2026 ضمن جوائز السفر العالمية

منتجع وسبا ماريوت البحر الميت يحصد جائزة أفضل فندق لرحلات الشركات والمكافآت في الأردن لعام 2026 ضمن جوائز السفر العالمية

  • 13 أكتوبر 2026
  • 17:51
منتجع وسبا ماريوت البحر الميت يحصد جائزة أفضل فندق لرحلات الشركات والمكافآت في الأردن لعام 2026 ضمن جوائز السفر العالمية

السويمة، الأردن —13 أكتوبر 2026
خبرني - حصد منتجع وسبا ماريوت البحر الميت مجدداً جائزة » أفضل فندق لرحلات الشركات والمكافآت في الأردن لعام 2026« ضمن جوائز السفر العالمية (World MICE Awards) المرموقة، ليؤكد مكانته كإحدى أبرز الوجهات في المملكة لرحلات المكافآت واللقاءات المؤسسية.
وتُعد جوائز السفر العالمية World MICE Awards من أبرز الجوائز المرموقة في قطاع السفر والسياحة، حيث تحتفي بالتميّز في مختلف مجالات السياحة والضيافة على مستوى العالم. ويعكس هذا التكريم المتجدد التزام المنتجع المستمر بتقديم تجارب متميزة ومدروسة لضيوفه المسافرين من قطاع الأعمال، ومنظمي الفعاليات من الأردن ومختلف أنحاء العالم.
ويضم المنتجع أيضاً موقع 408 للفعاليات، أكبر مساحاته الخارجية، والتي يوفر موقعاً استثنائياً لاستضافة الفعاليات الكبرى والمناسبات المؤسسية وحفلات العشاء الخاصة بالشركات وبرامج المكافآت. وبفضل مساحته الواسعة في الهواء الطلق وأجوائه المميزة، يشكّل408 وجهة مثالية لإقامة تجمعات استثنائية وفعاليات مصممة خصيصاً لتلبية مختلف التطلعات على ضفاف البحر الميت، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهة والأنشطة التي تثري تجربة الضيوف خارج قاعات الاجتماعات.
وتكتمل تجربة الإقامة في المنتجع بمجموعة متنوعة من الخيارات التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه، من تجارب السبا والمطاعم المتنوعة إلى الأنشطة المائية في السبلاش آيلاند، الوجهة المخصصة للأطفال والعائلات لقضاء أوقات مليئة بالمرح والمغامرة.
وقال السيد مهند حميد، المدير العام لمنتجع وسبا ماريوت البحر الميت:
» يمثل حصولنا على لقب أفضل فندق لرحلات الشركات والمكافآت في الأردن لعام 2026 تقديراً مهماً لتفاني فريقنا وحرصه المستمر على تقديم أعلى مستويات الجودة. فنجاح الفعاليات المؤسسية لا يقتصر على التنظيم فقط، بل يتمحور حول ابتكار تجارب تبقى في ذاكرة الضيوف حتى بعد انتهاء الرحلة. ونحن فخورون بتوفير وجهة تجمع بين العمل والتواصل واكتشاف ما يميز الأردن. ويحفزنا هذا التكريم على مواصلة تطوير تجاربنا والارتقاء بمستويات الخدمة بما يعكس أفضل ما تقدمه الضيافة الأردنية. «
وبفضل موقعه المميز، ومرافقه المتكاملة للفعاليات، وتنوع تجاربه، يواصل منتجع وسبا ماريوت البحر الميت ترسيخ مكانته كوجهة مفضلة للفعاليات المؤسسية في الأردن. ويأتي هذا التكريم من World MICE Awards 2026 ليؤكد التزام المنتجع المتواصل بالتميّز وحرصه على تقديم تجارب استثنائية تترك أثراً يدوم طويلاً لدى ضيوفه.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

(دليل المستهلك) يعود من جديد مع الإعلامي حسام المناصير
(دليل المستهلك) يعود من جديد مع الإعلامي حسام المناصير
  • 2026-10-13 18:55
افتتاح شاطئ (سولت) في البحر الميت بأجواء مميزة وحضور واسع من شركاء القطاع السياحي
افتتاح شاطئ (سولت) في البحر الميت بأجواء مميزة وحضور واسع من شركاء القطاع الس...
  • 2026-10-13 13:43
البنك الأردني الكويتي ومتحف الأطفال يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز الثقافة المالية لدى 1,400 طفل سنوياً
البنك الأردني الكويتي ومتحف الأطفال يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز الثقافة المال...
  • 2026-10-13 10:10
الخشمان: تكريم الأردنية للطيران تقدير لدعمها برامج مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية
الخشمان: تكريم الأردنية للطيران تقدير لدعمها برامج مؤسسة ولي العهد وجامعة الح...
  • 2026-10-12 23:42
مبادرة
مبادرة "هي" تطلق حوارًا نسائيًا حول التوعية بسرطان الثدي وصحة المرأة في عمّان
  • 2026-10-12 20:52
للمرة الثانية.. مركز زين الإقليمي (THE BUNKER) يحصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث
للمرة الثانية.. مركز زين الإقليمي (THE BUNKER) يحصل على الشهادة الذهبية للاس...
  • 2026-10-12 17:03