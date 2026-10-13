(دماغ صغير) داخل قلبك.. اكتشاف علمي قد يعالج اضطرابات النبض

خبرني - كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية Cell عن تفاصيل غير مسبوقة حول النظام العصبي الذاتي للقلب، والمعروف بـ "الدماغ الصغير للقلب"، مما يغير الفهم العلمي السائد حول كيفية تنظيم ضربات القلب ووظائفه، ويفتح الأفق لتطوير علاجات موجهة وأكثر دقة للاضطرابات القلبية.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين بكلية الطب بجامعة ييل على الفئران، أن النظام العصبي المدمج في الأنسجة الدهنية المحيطة بالقلب، والذي يضم نحو 40 ألف خلية عصبية، لا يقتصر دوره على نقل الإشارات الصادرة من المخ، بل يعمل كمركز معالجة مستمر يضمن استقرار القلب وتكيفه مع المتغيرات الفسيولوجية المباشرة دون الانتظار الكامل لإشارات الجهاز العصبي المركزي.

وكشف الباحثون عن وجود مجموعتين رئيسيتين من الخلايا العصبية تعملان بمهام محددة؛ الأولى (Npy+) تتولى إدارة الوظائف اليومية الروتينية كضبط معدل ضربات القلب وتدفق الدم في الشرايين التاجية، بينما تعمل المجموعة الثانية (Ddah1+) كمنظومة حماية واستقرار تمنع حدوث اضطرابات النبض الخطيرة أثناء التعرض للإجهاد البدني أو الانفعالات النفسية الشديدة.

وأوضح الدكتور روي تشانغ، الأستاذ المشارك بجامعة ييل والمشارك في الدراسة، أن هذا التواصل المتبادل ثنائي الاتجاه بين المخ والقلب يتيح استجابة فورية لمتطلبات الجسم، مثل تغيير وضعية الجسد أو ضبط قوة انقباض العضلة القلبية.

من جانبهم، يرى الخبراء أن فك شفرة هذه الشبكة العصبية الدقيقة سيُحدث ثورة في المعالجات الطبية المستقبليّة؛ إذ يمهد الطريق لتطوير تقنيات تحفيز عصبي انتقائية، أو استخدام الموجات فوق الصوتية الموجهة والعلاجات الجينية، لاستهداف خلايا عصبية محددة وعلاج حالات مثل أزمات الفشل القلبي والتذبذب الأذيني دون إحداث أضرار جانبية للأنظمة المجاورة.