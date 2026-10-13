شركات طيران تلغي رحلات إلى السعودية عقب الهجمات على مطار الرياض

خبرني - ألغت شركات طيران رحلات لها مؤقتا إلى السعودية ودول مجاورة في أعقاب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض مطلع الأسبوع، مما يفاقم الاضطرابات الأشمل التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأظهر إشعار للطيارين صدر أمس الاثنين أن المطار سيظل مغلقا حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وفيما يلي قائمة بشركات الطيران التي اتخذت إجراءات، وفق ما أوردت رويترز ووكالة الأنباء القطرية:

الخطوط القطرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية في بيان لها حول الرحلات من وإلى السعودية، تعليق رحلاتها الجوية إلى كلّ من الرياض والدمام بشكل مؤقت.

إير فرانس-كيه إل إم

مددت المجموعة الفرنسية الهولندية تعليقا سابقا لرحلاتها من العاصمة السعودية وإليها حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي.



إير ‌إنديا

مددت شركة الطيران الهندية تعليق رحلاتها من الرياض وإليها حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

أكاسا إير

علقت شركة الطيران الاقتصادية ومقرها مومباي، رحلاتها إلى جدة والرياض حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول.

كاثاي باسيفيك

أرجأت شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ استئناف رحلاتها على مساري هونغ كونغ-دبي وهونغ كونغ-الرياض حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2027.

دلتا

أعلنت شركة الطيران الأمريكية إرجاء الرحلات المقررة من أتلانتا إلى الرياض حتى مارس/آذار 2027.



الاتحاد للطيران

ألغت شركة الاتحاد للطيران -ومقرها أبوظبي- جميع رحلاتها بين أبوظبي والرياض، بالإضافة إلى 10 رحلات إلى الدمام وجدة، حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

طيران الخليج

ألغت الناقلة الوطنية للبحرين رحلاتها من الرياض وإليها من 12 أكتوبر/تشرين الأول إلى 17 من الشهر نفسه.

إنديغو

مددت أكبر شركة طيران في الهند إلغاء رحلاتها على المسارات المتجهة إلى الرياض والدمام حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول.

لوفتهانزا

ألغت شركات الطيران التابعة للمجموعة الألمانية جميع ‌الرحلات إلى الرياض حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول.

الخطوط الجوية الفلبينية

مددت الناقلة الوطنية للفلبين تعليق رحلاتها من الرياض وإليها حتى 29 نوفمبر /تشرين ‌الثاني.