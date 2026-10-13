ألمانيا.. القبض على روبوت بشري اعتدى على مراهقة أمام مطعم

خبرني - في واقعة أثارت جدلًا بشأن إساءة استخدام التكنولوجيا، تحقق الشرطة الألمانية في حادثة يُشتبه فيها بتعرّض فتاة تبلغ 16 عامًا لاعتداء من روبوت بشري خارج مطعم للوجبات السريعة في مدينة كولونيا، بينما كان شخصان يصوران ما يحدث ويبثانه مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع "ذا صن" البريطاني أن الروبوت، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1.2 متر ويتميز بهيكل أحمر وذهبي، اقترب من الفتاة من الخلف، ولمسها بحركات جسدية ذات إيحاءات جنسية، وفقًا لما أوردته الشرطة. وكانت الفتاة تقف برفقة أصدقائها في محيط المطعم خلال وقت متأخر من ليلة السبت.

وبحسب المعلومات الأولية، يُشتبه في أن مالك الروبوت، البالغ 16 عامًا، وشابًا آخر يبلغ 19 عامًا، صوّرا الواقعة وبثّاها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التعليق على ما يجري. وأفادت الشرطة بأنها عثرت على المشتبه فيهما بعد تلقي بلاغ، كما وجدت الروبوت داخل صندوق سيارة.

وصادرت السلطات الروبوت وهاتفين محمولين في إطار التحقيق، الذي يهدف إلى تحديد كيفية تشغيل الجهاز، وما إذا كانت حركاته قد وُجّهت عمدًا من أحد المشتبه فيهما أو نُفذت وفق تعليمات مبرمجة مسبقًا.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، فيما لم تُحسم بعد طبيعة التحكم بالروبوت وقت الحادثة، ولم تصدر نتائج نهائية بشأن الاتهامات المحتملة.