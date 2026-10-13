خطب غيرها فواجهته بالسكين.. نهاية دامية لعلاقة عاطفية في مصر

خبرني - تحولت مواجهة بين شاب وفتاة جمعتهما علاقة عاطفية سابقة في مصر إلى مشاجرة دامية، بعدما اكتشفت الفتاة اعتزام الشاب الارتباط بأخرى، لتنتهي المواجهة بإصابة الطرفين بطعنات متفرقة في جسديهما.

وشهدت منطقة المرج، شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة، الواقعة التي أثارت حالة من الذعر بين سكان المنطقة، عقب العثور على الشاب والفتاة ملقيين على الأرض، وقد تعرضا لإصابات ناجمة عن استخدام أسلحة بيضاء.

وسارع الأهالي إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

خلاف عاطفي يتحول إلى مشاجرة

وكشفت التحريات الأولية أن علاقة عاطفية سابقة كانت تجمع الشاب والفتاة، قبل أن تنشأ خلافات بينهما إثر علم الأخيرة بأن الشاب يستعد لخطبة فتاة أخرى دون إبلاغها.

وبحسب التحريات، تواصلت الفتاة مع الشاب لمواجهته بشأن ارتباطه الجديد، إلا أن اللقاء سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية حادة، تطورت إلى اشتباك استخدم خلاله الطرفان أسلحة بيضاء.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة الشاب والفتاة بطعنات في مناطق متفرقة من جسديهما، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.