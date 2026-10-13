الأردن.. قبلة على يد طالبة تنتهي بسجن سائق باص مدرسة

خبرني - أيدت محكمة بداية الرمثا بصفتها الاستئنافية حكما بحبس رجل لمدة سنة واحدة وتغريمه 500 دينار، بعد إدانته بالاحتيال على معلمة أردنية عبر إيهامها بأنها تعاني من السحر وقدرته على فكه مقابل الأموال والذهب.

وبدأت القضية بشراء بخور بقيمة 125 دينارا، قبل أن تسلم المعلمة المتهم 13 ليرة ذهب إنجليزي ومصاغا ذهبيا موروثا عن والدتها، إضافة إلى مبالغ مالية بلغت 1400 دينار، بعدما أوهمها بوجود أسحار في منزل أسرتها وحاجته إلى المال لفكها.

وبعد مطالبتها له بإعادة الأموال والذهب، أعطاها كمبيالة بقيمة 1500 دينار وشيكا بقيمة 85 ألف دينار، لكنها اكتشفت لاحقا أن الشيك يعود لشخص متوفى، وأنها لم تسترد أي جزء من أموالها أو مصاغها الذهبي.

وقررت المحكمة رد استئناف المتهم وتأييد الحكم، الذي تضمن أيضا إلزامه بدفع 14565 دينارا للمعلمة بدل الادعاء بالحق الشخصي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.