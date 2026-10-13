الأردن والإمارات يبحثان سبل توسيع التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي

خبرني - بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، ضيف الله الفرجات، الثلاثاء، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سلطان الشامسي، سبل تطوير وتوسيع التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي.

وأشاد الجانبان بمستوى حركة الطيران بين الأردن والإمارات، حيث تشكل حركة النقل الجوي بين البلدين نحو 14% من إجمالي حركة التشغيل لمطار الملكة علياء الدولي، كما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بين الوجهات والدول التي تُشغّل إليها شركات الطيران من وإلى الأردن.

وأكد الطرفان على عمق الشراكة الاستراتيجية والتنظيمية في هذا القطاع، لاسيما وأن البلدين يرتبطان باتفاقية خدمات جوية ثنائية مبرمة منذ عام 1972، والتي خضعت لعدة تحديثات وتعديلات مستمرة رسّخت طابعها التحرري المتقدم، مما أسهم بشكل فاعل في تسهيل حركة المسافرين والبضائع ودعم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

وشدد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك والارتقاء بأطر العمل المشترك لخدمة منظومة الطيران المدني في كلا البلدين، كما جرى تبادل الدروع التذكارية تقديراً وتعبيراً عن عمق العلاقات الثنائية.