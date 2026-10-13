مدرب فرنسا السابق يعود إلى القضاء.. بسبب أزمة بنزيما قبل مونديال قطر 2022

خبرني - أعلنت محكمة الاستئناف في باريس أن جلسة محاكمة الصحفي دانيال ريولو ستعقد في 13 يناير 2027.

وتعود جذور النزاع إلى كأس العالم 2022، عندما أعلن المدير الفني السابق للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب استبعاد بنزيما من البطولة، بسبب إصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر.

لكن ريولو شكك في رواية المدرب الفرنسي، ووصفه بـ"الكاذب"، متهما إياه باستخدام الإصابة ذريعة لإبعاد مهاجم ريال مدريد عن المنتخب.

كما ربط الصحفي اسم ديشامب بقضايا "مشبوهة" في كرة القدم، من بينها قضية فالنسيان وأولمبيك مارسيليا، المعروفة باسم (VA-OM)، وقضية المنشطات المرتبطة بيوفنتوس.

تقدم ديشامب بشكوى بتهمة التشهير ضد ريولو، ما قاد الطرفين إلى المحاكمة في نوفمبر 2025.

وشهدت الجلسة مواجهة حادة، إذ استدعى ديشامب طبيب المنتخب الفرنسي فرانك لو غال، ومسؤول الأمن في المنتخب محمد سنهجي، للإدلاء بشهادتيهما.

وفي يناير 2026، قضت المحكمة ببراءة ريولو، معتبرة أن تصريحاته، رغم أنها "تنطوي على انتقاص من شأن ديشامب"، فإنها لا ترقى إلى مستوى التشهير.

وأشار الحكم إلى أن الصحفي أراد النيل من صورة المدرب الفرنسي، لكنه لم يعتبر أن تصريحاته تستوفي الشروط القانونية اللازمة لإدانته بالتشهير.

ولم يقتنع ديشامب بالحكم، وقرر استئنافه في اليوم نفسه، مؤكدا خلال المحاكمة أنه لا يستطيع تجاهل تصريحات تمس شرفه وسمعته.

وقال مدرب فرنسا السابق أمام المحكمة: "لم يكن لدي خيار آخر. من المستحيل بالنسبة إليّ أن أسمح بمرور هذه التصريحات التي تمس شرفي. إنه يهاجم الإنسان الذي أنا عليه".

ومن المقرر أن تمنح جلسة الاستئناف ديشامب فرصة جديدة لمواصلة معركته القضائية ضد ريولو، في قضية بدأت بسبب الخلاف حول إصابة بنزيما قبل مونديال قطر، وتحولت إلى نزاع قانوني بشأن حدود الانتقاد الإعلامي والاتهامات الموجهة إلى المدرب.