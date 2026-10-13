تشكيلات أكاديمية وإدارية واسعة في جامعة اليرموك - أسماء

خبرني - قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك برئاسة الأستاذ الدكتور تيسير النعيمي، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، وإجراء التشكيلات الأكاديمية على نواب العمداء في الكليات والعمادات على النحو التالي:

- الدكتورة منى ملكاوي / نائباً لعميد كلية الآداب

- الدكتور محمود النعامنه / نائباً لعميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا

- الدكتور جهاد الجازي / نائباً لعميد كلية القانون

- الدكتورة نسرين عبد الله / نائباً لعميد كلية الإعلام

- الدكتور فرحان العليمات / نائباً لعميد كلية الإعلام

- الدكتور صالح جرادات / نائباً لعميد شؤون الطلبة

- الدكتورة وداد الدولات / نائباً لعميد كلية الطب

- الدكتور مصعب ابو العدوس / نائباً لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

- الدكتور محمد حلوش / نائباً لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

- الدكتور خلدون الداود / نائباً لعميد كلية الأعمال

- الدكتور محمد النصيرات / نائباً لعميد كلية الآداب

- الدكتور عقاب الشواشره / نائباً لعميد كلية الآداب

- الدكتورة رشا دبور / نائباً لعميد كلية التمريض

- الدكتورة روان الشريده / نائباً لعميد كلية الصيدلة

وفي ذات السياق، قرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، إجراء مجموعة من التشكيلات الأكاديمية والإدارية في مختلف كليات ووحدات الجامعة على النحو الآتي:

* كلية العلوم

- تجديد تعيين الأستاذ الدكتور عبدالله الروابدة / نائبا لعميد كلية العلوم.

- تعيين الأستاذ الدكتور أنس عبابنه / نائبا لعميد الكلية

- تعيين الأستاذ الدكتور محمد القضاة / رئيسا لقسم علوم الأرض والبيئة.

- تعيين الأستاذ الدكتور محمد خير الجرارحة / رئيسا لقسم الرياضيات.

- تعيين الأستاذ الدكتور ملهم اعيده / رئيسا لقسم الفيزياء.

- تجديد تعيين الدكتور طارق الشبول / رئيسا لقسم المساقات الخدمية العلمية.

- تجديد تعيين الدكتور محمد جهماني / قائما بأعمال رئيس قسم العلوم الحياتية.

- تجديد تعيين الدكتور محمد القضاه / قائما بأعمال رئيس قسم علوم الأرض والبيئة.

- تجديد تعيين الدكتور أيمن بكليزي / قائما بأعمال رئيس قسم الإحصاء.

- تجديد تعيين الدكتور إبراهيم مهيدات / قائما بأعمال رئيس قسم الكيمياء.

- تكليف الدكتور محمد العرود / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة.

- تكليف الدكتورة ربيعه رواشدة / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الجودة.

* كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

- تعيين الأستاذ الدكتور مظهر طعامنة / نائبا لعميد الكلية للشؤون الأكاديمية.

- تعيين الدكتورة عاتكة خضر / قائما بأعمال رئيس قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية.

- تجديد تعيين الدكتور أحمد مومني / قائما بأعمال رئيس قسم الهندسة الصناعية.

- تعيين الأستاذ محمد الصمادي / قائما بأعمال رئيس قسم هندسة الالكترونيات.

- تعيين الدكتورة سلوى علاونة/ قائما بأعمال رئس قسم هندسة العمارة.

- تكليف الدكتورة براء الخطاطبة / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون أنشطة الطلبة والخريجين.

- تجديد تعيين الدكتور محمد حلوش / قائما بأعمال رئيس قسم هندسة الحاسوب.

- تجديد تعيين الدكتور معاذ أبو قمر / قائما بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية.

- تجديد تعيين الدكتور حسن الذيابات / قائما بأعمال رئيس قسم هندسة الاتصالات.

* كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

- تجديد التعيين الدكتورة تسنيم المهيدات / قائما بأعمال رئيس قسم الدراسات الإسلامية.

- تجديد تكليف الأستاذ مأمون الشمالي / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون المسجد.

* كلية الآداب

- تجديد تعيين الدكتور محمد الحراحشة / قائما بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي

- تجديد تعيين بدر عليوه / قائما بأعمال رئيس قسم المساقات الخدمة الإنسانية

- تجديد تعيين الدكتور مهند الدعجة / قائما بأعمال رئيس قسم التاريخ والحضارة

- تجديد تعيين الدكتور علاء الدين الغرايبة / قائما بأعمال رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

- تجديد تعيين رباع ربابعة / قائما بأعمال رئيس قسم اللغات السامية والشرقية

- تجديد تعيين الدكتور عارف بني الحمد / قائما بأعمال رئيس قسم الدراسات السياسية والدولية.

- تعيين الدكتور سامر الحموري / قائما بأعمال رئيس قسم اللغات الحديثة

- تعيين الدكتورة رائدة رمضان / قائما بأعمال رئيس قسم الترجمة

- تعيين الدكتورة فاتن أبو هلال / قائما بأعمال رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها

- تكليف الدكتور رياض الياسين / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلابية والخريجين

* كلية الأعمال

- تعيين الأستاذ الدكتور صالح الخطيب / نائبا لعميد الكلية للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا

- تعيين الدكتور محمد الدويري / قائما بأعمال رئيس قسم إدارة الأعمال

- تعيين الدكتور علي المستريحي / قائما بأعمال رئيس قسم الإدارة العامة

- تعيين هدى الجودة / قائما بأعمال رئيس قسم الاقتصاد

- تجديد تعيين الدكتور صلاح الشرمان / قائما بأعمال رئيس قسم المحاسبة.

- تجديد تعيين الدكتور رائد الهنداوي / قائما بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية

- تكليف الدكتور محمد عبويني / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الجودة والاعتمادات المحلية والدولية

- تكليف الأستاذ الدكتورة لارا الحداد / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة.

* كلية التمريض

- تعيين الدكتورة منار أبو عباس / قائما بأعمال رئيس قسم التمريض السريري

- تكليف الدكتور هيثم خطاطبة / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الجودة والرقمنة.

* كلية القانون

- تعيين الدكتور جبر شطناوي / قائما بأعمال رئيس قسم القانون الخاص

- تجديد تعيين الدكتور واصف الزبون / قائما بأعمال رئيس قسم القانون العام

- تجديد تعيين الأستاذ الدكتور علاء الدين الخصاونة / نائبا لعميد الكلية.

* كلية الصيدلة

- تعيين الدكتورة هدية مشاقبة / قائما بأعمال رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية.

- تعيين الدكتورة ديما البلص / قائما بأعمال رئيس قسم الكيمياء الطبية وكيمياء العقاقير.

- تجديد تعيين الدكتورة مريم العامري / قائما بأعمال رئيس قسم الصيدلة السريرية والممارسة الصيدلانية

- تكليف أفنان عياد / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة.

- تكليف الدكتورة سميه أبو لوحة / قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والاعتماد.

* كلية الطب

- تعيين الأستاذ الدكتورة ريما كراسنة / نائبا لعميد الكلية لشؤون العلوم الأساسية.

- تعيين الدكتورة سهير قدسيه / قائما بأعمال رئيس قسم طب الأطفال وطب الأسرة والنسائية والتوليد.

- تعيين الدكتور لؤي الحسينات / قائما بأعمال رئيس قسم الجراحة العامة والتخدير.

- تجديد تعيين الدكتور علاء العمري / قائما بأعمال رئيس قسم الأمراض الباطنية.

- تجديد تعيين الدكتور خالد السوالمة / قائما بأعمال رئيس قسم علوم الأرض الأساسية.

- تجديد تعيين الدكتورة فاطمة المحاسنة / قائما بأعمال رئيس قسم العلوم الطبية الأساسية.

- تكليف الدكتورة سها البيتاوي / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية للبحث العلمي وخدمة المجتمع.

- تكليف الدكتور محمد أكرم عواد / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الامتحانات والتقييم.

- تكليف الدكتورة هديل هيلات / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة والخريجين.

- تجديد تكليف الدكتور راشد شطناوي / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون التطوير والجودة والاعتماد.

* عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

- تعيين الأستاذ الدكتورة تغريد الجزازي / نائبا للعميد بالإضافة إلى عملها الحالي قائما بأعمال رئيس قسم نقل التكنولوجيا.

- تجديد تعيين الأستاذ الدكتور سيف عثامنه / نائبا للعميد.

* كلية العلوم التربوية

- تعيين الأستاذ الدكتورة ابتسام ربابعة / نائبا لعميد الكلية لشؤون الاعتماد والجودة.

- تكليف الأستاذ الدكتور عماد السعدي/ نائبا لعميد الكلية لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا.

* كلية الفنون الجميلة

- تعيين الأستاذ الدكتور نضال عبيدات/ نائبا لعميد الكلية

- تعيين الدكتور قاسم الشقران / نائبا لعميد الكلية

- تجديد تعيين محمد العفان / قائما بأعمال رئيس قسم الدراما

- تجديد تعيين الدكتور محمد السالم / رئيس القسم الفنون التشكيلية

- تكليف محمود المطارنة / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الجودة.

- تكليف ربا عبد القادر / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية.

* كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

- تجديد تعيين الأستاذ الدكتور خالد الزيود / نائبا لعميد الكلية للدراسات العليا والشؤون الأكاديمية

- تجديد تعيين الدكتور نزار الويسي / نائبا لعميد الكلية للشؤون الطلابية والإدارية.

- تجديد تعيين الدكتور يزن حداد / قائما بأعمال رئيس قسم التربية البدنية

- تجديد تعيين الدكتور سمير قاسم / قائما بأعمال رئيس قسم علوم الرياضة

- تكليف نسرين الشوابكة / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية للتربية العملية وخدمة المجتمع.

- تجديد تكليف الدكتورة غيد عبيدات / قائما بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الجودة والاعتماد

* كلية السياحة والفنادق

- تجديد تعيين الأستاذ الدكتورة فخرية درابسة/ نائبا لعميد الكلية.

- تجديد تعيين الدكتور عمر طه / قائما بأعمال رئيس قسم الإدارة الفندقية

- تجديد تعيين سوسن خريس / قائما بأعمال رئيس قسم السياحة والسفر

- تكليف زاهر خصاونة / قائما بأعمال مساعد عميد لشؤون الجودة والتدريب

- تكليف فرات المحيسن / قائما بأعمال مساعد العميد لشؤون الطلبة والاتفاقيات

* كلية الآثار والأنثروبولوجيا

- تجديد تعيين الأستاذ الدكتور أحمد أبوبكر / نائباً لعميد الكلية.

- تجديد تعيين الدكتور ماهر طربوش / قائماً بأعمال رئيس قسم الآثار.

- تجديد تعيين الدكتور علي خويله / قائماً بأعمال رئيس قسم الأنثروبولوجيا.

- تجديد تعيين الدكتور حسين الصبابحه / قائماً بأعمال رئيس قسم صيانه المصادر التراثية وإدارتها.

- تجديد تكليف الأستاذ ناصر فارس غرايبة / قائماً بأعمال مساعد عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا لشؤون ضبط الجودة.

- تجديد تكليف الدكتور حسين الصبابحه / القيام بأعمال أمين متحف التراث الأردني.

* كلية الإعلام

- تجديد تعيين الدكتور محمد حابس / رئيساً لقسم الإذاعة والتلفزيون.

- تجديد تعيين الدكتور فرحان عليمات / رئيساً لقسم العلاقات العامة والاعلان.

- تجديد تعيين الدكتورة نسرين عبدالله / رئيساً لقسم الصحافة والاعلام الرقمي.

* عمادة شؤون الطلبة

- تكليف الدكتور رويده حداد / قائما بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة

- تكليف الدكتور علاء القضاة / قائما بأعمال مساعد عميد شؤون الطلبة

* الكلية التقنية

- تعيين الأستاذ الدكتور ديمه درادكه / نائباً لعميد الكلية.

- تكليف الدكتورة مرسيل الجوينات / تسيير أعمال رئيس قسم البرامج الإنسانية

- تكليف الدكتور أحمد الطرابشة / تسيير أعمال رئيس قسم البرامج العلمية.

- الوحدات والدوائر الإدارية والمراكز والكراسي العلمية

ومن جهة أخرى، قرر الشرايري تجديد تكليف الدكتور رامي ملكاوي القيام بأعمال مستشار الرئيس لشؤون الأمن والسلامة العامة والتفاعل المجتمعي، وتجديد تكليفه القيام بأعمال مدير دائرة الأمن والسلامة العامة.

- تجديد تكليف الدكتور أحمد الخطايبه / القيام بأعمال مساعد الرئيس لشؤون التزويد والاستدامة، وتجديد تسميته/ أميناً عاماً للجامعة

- تجديد تكليف الدكتورة بتول المحيسن / قائما بأعمال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية:

- تكليف الدكتور محمد تميمي / قائما بأعمال رئيس قسم البحوث والدراسات / مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية.

- تكليف الدكتور محمد العكور / قائما بأعمال مساعد مدير المركز الصحي ا النموذجي.

- تكليف الدكتور محمد عكور / بأعمال طبيب اختصاص / طب باطني / صدرية / وحدة الرعاية الصحية

- تكليف الدكتور رائد عناب / بأعمال طبيب اختصاص/ جراحة الأوعية الدموية / وحدة الرعاية الصحية

- تكليف الدكتور رعد دويس / بأعمال طبيب اختصاص/ جراحة القولون والمستقيم والشرج وقاع الحوض / وحدة الرعاية الصحية

- تكليف الدكتور محمد أكرم عواد / بأعمال طبيب اختصاص/ جراحة العظام والمفاصل / وحدة الرعاية الصحية

- تكليف الدكتور محمد خراشقه / بأعمال طبيب اختصاص/ جراحة تجميل الثدي وجراحة أورام الثدي / وحدة الرعاية الصحية

- تكليف الدكتور علاء حوا / بأعمال طبيب اختصاص/ جراحة العظام والإصابات / وحدة الرعاية الصحية

- تكليف الأستاذ الدكتورة حنان ملكاوي / قائما بأعمال مدير مركز التنمية المستدامة.

- تكليف الدكتور محمد البطاينة / قائما بأعمال مدير مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية.

- تجديد تكليف الأستاذ الدكتور خالد النهار / قائما بأعمال مدير مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع.

- تجديد تكليف الدكتور سامي صمادي / قائما بأعمال مدير مركز الحاسب والمعلومات.

- تكليف ريجان عبيدات / قائما بأعمال رئيس قسم برامج اللغات / مركز اللغات.

- تكليف شيماء البنا / قائما بأعمال رئيس قسم متطلبات اللغات/ مركز اللغات

- تكليف اسماء الحيح / قائما بأعمال مساعد مدير مركز اللغات، للشؤون الإدارية/ مركز اللغات.

- تكليف مرام العبدالله / قائما بأعمال مساعد مدير مركز اللغات، لشؤون برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها/ مركز اللغات

- تكليف الدكتور زكريا المحاسيس / قائماً بأعمال مساعد مدير مركز اللغات، للشؤون الأكاديمية والجودة والاعتماد الدولي/ مركز اللغات.

- تجديد تكليف الأستاذ الدكتور أحمد العمري / قائما بأعمال مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة.

- تكليف الأستاذ الدكتور يزن عكام / قائما بأعمال مدير دائرة التصنيفات والتميز/ مركز الاعتماد وضمان الجودة.

- الدكتور محمد أبو قمر / قائما بأعمال مدير دائرة ضمان الجودة والأداء/ مركز الاعتماد وضمان الجودة.

- الدكتورة منال عبدالله / قائما بأعمال مدير دائرة الاعتماد الأكاديمي والتخطيط الإستراتيجي / مركز الاعتماد وضمان الجودة.

- تكليف الأستاذ الدكتور محمد العناقرة / قائما بأعمال شاغل كرسي سمير الرفاعي للدراسات الأردنية.

- تكليف الأستاذ الدكتور خالد البشايرة / شاغلا لكرسي سمير شما للمسكوكات والحضارة الإسلامية.

- تكليف الدكتورة لينداء عبيد / القيام بأعمال شاغل كرسي عرار للدراسات الثقافية والأردنية.

- تكليف الأستاذ الدكتور عمر الغول / قائما بأعمال شاغل كرسي محمود الغول.

- تجديد تكليف الدكتور علي الحديد / قائما بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام.

- تجديد تعيين عبدالله علان / مديراً للدائرة المالية

- تجديد تعيين أحمد خويله / مديراً لصندوق الاستثمار لجامعة اليرموك

- تجديد تعيين جهاد الطعاني / مديراً لدائرة الخدمات العامة

- تكليف منتصر الرفاعي / القيام بأعمال مدير دائرة النشاط الرياضي / عمادة شؤون الطلبة

- تكليف حسن صباريني / القيام بأعمال مدير دائرة الخدمات الطلابية / عمادة شؤون الطلبة

- تكليف سرحان مقدادي / القيام بأعمال مدير دائرة التدقيق والمتابعة

- تكليف طارق الناصر / القيام بأعمال مشرف إذاعة يرموك FM بالإضافة إلى تجديد تكليفه العمل مساعدا لمدير مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية.

- تكليف عزت حراحشة /قائما بأعمال مدير مكتبة الحسين بن طلال:

- تجديد تكليف الدكتور رشيد جرادات / قائما بأعمال دائرة العلاقات والمشاريع الدولية.