مصر تعلن استعدادها لدعم السعودية بشكل غير مشروط

خبرني - أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي استعداد مصر لتلبية طلبات السعودية وتقديم الدعم غير المشروط لها.

وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة "بلومبرغ" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك، إن القاهرة ستستجيب لأي طلب تقدمه الرياض، مؤكداً استعدادها لتوفير مختلف أشكال المساندة.

وجاءت تصريحات الوزير رداً على سؤال بشأن احتمال تقديم دعم عسكري مصري للسعودية، دون أن يحدد طبيعة الدعم الذي قد تطلبه المملكة.

وأوضح عبد العاطي، أن "أمن السعودية القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي"، مؤكداً أن مصر تقدم جميع أشكال الدعم والتضامن مع المملكة "من دون أي تحفظ".

وشدد على أن مصر لا تقبل بالهجمات على الأراضي السعودية وتقف بثبات إلى جانب المملكة. وتابع: "مصر تدين هذه الهجمات إدانة كاملة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحدث فيه التقرير عن هجمات استهدفت منشآت حيوية داخل السعودية، بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار آخر في الدمام، بالمنطقة الشرقية التي تضم عدداً من أكبر حقول النفط في المملكة.