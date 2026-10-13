مدير الأمن العام يتابع تمرين «السيف القاطع»

خبرني - تابع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، مجريات التمرين الأمني «السيف القاطع»، الذي نفّذته سرايا وفصائل الرد السريع من مختلف قيادات أمن الأقاليم، وبمشاركة قوات الدرك والدفاع المدني والشرطة الخاصة بميادين مركز تدريب قوات الدرك التخصصي/ السواقة، في إطار جهود مديرية الأمن العام الرامية إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، ورفع كفاءة الاستجابة، وتطوير القدرات الميدانية للتعامل مع مختلف الواجبات والتحديات الأمنية.

واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدّمه المساعد للعمليات والتدريب، حول الخطط والبرامج المعتمدة لإعداد وتأهيل سرايا وفصائل الرد السريع، والتدريبات التخصصية المنفّذة في مركزي تدريب قوات الدرك التخصصي/ السواقة والشرطة الخاصة، بما يضمن تطوير المهارات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات، ورفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الواجبات بكفاءة واقتدار.

وشهد التمرين تنفيذ تطبيقات ميدانية متقدمة تحاكي طبيعة الواجبات الأمنية، عكست مستوىً متقدماً من الاحترافية والانضباط والجاهزية لدى المشاركين، وقدرتهم على تنفيذ المهام وفق خطط عملياتية متكاملة، تقوم على سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ وتكامل الأدوار، بما يعزز فاعلية الأداء الميداني والقدرة على التعامل مع مختلف المواقف الأمنية.

وفي ختام التمرين، أشاد اللواء المعايطة بالمستوى المتميز الذي أظهرته المرتبات المشاركة، حيث نقل إليهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي مديرية الأمن العام في مختلف تشكيلاتها ووحداتها، مؤكداً أن التدريب المتخصص يشكّل ركيزة أساسية في بناء القدرات الأمنية، وصقل المهارات الميدانية، وتعزيز الجاهزية العملياتية، بما يمكّن وحدات الأمن العام من أداء واجباتها بكفاءة واحترافية.

كما وجّه اللواء المعايطة بمواصلة تطوير منظومة التدريب النوعي، وتحديث برامجه وأساليبه وفق أحدث المعارف والتطبيقات الأمنية، بما يواكب المستجدات والتحديات، ويرتقي بمستوى الأداء والجاهزية، وبما يسهم في بناء منظومة أمنية حديثة، قادرة على النهوض بواجباتها بكفاءة واقتدار.