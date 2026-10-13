عمان العربية تنظم محاضرة بعنوان (خطاب الكراهية وسمات الشخصية المتطرفة) بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية لتعزيز الوعي الفكري وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والسلم المجتمعي والتوعية بمتطلبات العصر وسبل التعامل مع هذه القضايا، نظمت عمادة شؤون الطلبة ومركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة/ دائرة التطوير الأكاديمي بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي، محاضرة توعوية بعنوان "خطاب الكراهية وسمات الشخصية المتطرفة"، قدمها النقيب بدر المناصير، والنقيب نزار الخرابشة من مركز السلم المجتمعي، وبحضور كلٌ من: الأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة، والأستاذ الدكتور حسن الزعبي مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، والأستاذة مها الديسي مديرة دائرة التطوير الأكاديمي، والدكتور رامي الهنانده مساعد عميد شؤون الطلبة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

وتناولت المحاضرة مفهوم الفكر المتطرف وآليات تطوره وتحوله من مجرد فكرة إلى قناعة راسخة ثم إلى سلوك، إلى جانب أبرز العوامل المرتبطة بنشوء الأفكار المتطرفة وتناميها، كما سلطت الضوء على خطاب الكراهية من حيث أشكاله ومظاهره وآثاره في العلاقات المجتمعية والتماسك الاجتماعي وسبل الحد من انتشاره، لا سيما في ظل سرعة تداول المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مع التأكيد على أهمية الخطاب المسؤول، وتعزيز ثقافة الحوار، واحترام الاختلاف والتنوع، كما ناقشت المحاضرة المؤشرات الفكرية والسلوكية التي قد ترتبط بالتطرف، وأهمية فهمها والتعامل معها بموضوعية وفي سياقها الصحيح، بعيدًا عن التعميم والأحكام المسبقة، إلى جانب إبراز دور المؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وترسيخ قيم الاعتدال وقبول الآخر.

وبهذا الصدد أكد الدكتور يامين على أهمية تنظيم مثل هذه الورش والمحاضرات التوعوية، لما لها من دور في تعزيز الوعي الفكري لدى أعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير قدراتهم في التعامل مع القضايا الفكرية والمجتمعية المعاصرة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود الأكاديمية والتوعوية في نشر ثقافة الاعتدال والحوار البنّاء، وتعزيز الوعي بمخاطر الفكر المتطرف وخطاب الكراهية.

بدوره أكد الدكتور بن طريف على أن تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والاعتدال واحترام الآخر تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مشيراً إلى الدور المحوري للجامعات في بناء الوعي، وتنمية التفكير النقدي، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف، بما يسهم في توفير بيئة جامعية آمنة وإيجابية، وتعزيز التماسك المجتمعي والوقاية من الأفكار المتطرفة.

وفي ختام المحاضرة كرم الدكتور يامين المحاضرين: النقيب بدر المناصير، والنقيب نزار الخرابشة، تقديرًا لجهودهما في تنفيذ المحاضرة، وما قدّماه من معلومات وخبرات أسهمت في تحقيق أهدافها، ويشار إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة يأتي في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في إثراء البيئة الجامعية بالأنشطة التوعوية والتثقيفية.