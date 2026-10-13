رئيس جامعة عمان العربية يستقبل وفداً من جامعة دجلة العراقية لتعزيز التعاون الأكاديمي وتفعيل الاتفاقية المشتركة

خبرني - استقبل الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية في مكتبه وفداً من جامعة دجلة العراقية برئاسة الأستاذ الدكتور علاء كريم محمد رئيس الجامعة، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين، وتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية والطلابية بين الجانبين ، وذلك بحضور كلّ من: الأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية ، والدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة ، والدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال، والدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ الدكتور خالد بني حمدان عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال ، والسيد وضاح مسمار مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة عمان العربية، والدكتور تميم ذو الفقار عبد الأمير عميد كلية طب الأسنان، إلى جانب مجموعة من طلبة جامعة دجلة من عدة تخصصات أكاديمية.

واستعرض الدكتور الوديان خلال اللقاء نبذة عن جامعة عمان العربية ومسيرتها الأكاديمية ورؤيتها الهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في التعليم العالي، من خلال تطوير برامجها الأكاديمية بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز علاقاتها الأكاديمية مع الجامعات العربية والدولية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير البرامج والأنشطة الأكاديمية والتدريبية، وتعزيز فرص التبادل الطلابي والأكاديمي، مشيراً إلى أن تفعيل الاتفاقيات مع الجامعات الشقيقة والصديقة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة للانفتاح على التجارب التعليمية المختلفة، وبناء شراكات مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي وتحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه أشاد الدكتور علاء بجهود جامعة عمان العربية ومسيرتها الأكاديمية، مثمّناً مستوى التعاون القائم بين الجامعتين، ومؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهم في تطوير مخرجات التعليم العالي، كما أشار إلى أهمية المؤتمر العلمي الذي عُقد بالتعاون بين كلية الأعمال في جامعة عمان العربية وجامعة دجلة، باعتباره خطوة فاعلة في تعزيز التواصل العلمي وتبادل الخبرات البحثية والأكاديمية بين الجانبين، مشيداً بدور هذه الفعاليات في توطيد العلاقات المؤسسية وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، ومعبّراً عن تطلعه إلى مواصلة تنفيذ مبادرات وأنشطة علمية وأكاديمية مشتركة تسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وتدعم مسيرة التطور والتميز لدى الجامعتين.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على حرص الجامعتين على بتفعيل بنود الاتفاقية المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الأكاديمية والتدريبية، بما يسهم في تبادل التجارب والخبرات، وإتاحة الفرص أمام الطلبة للاطلاع على التجارب التعليمية المختلفة، والتعرّف إلى البرامج والتخصصات والمرافق الأكاديمية، بما يعزز من معارفهم وخبراتهم العلمية والعملية.

وخلال الزيارة اطلع الوفد على تجربة جامعة عمان العربية ومسيرتها الأكاديمية، وما تشهده من تطور في برامجها وتخصصاتها ومرافقها التعليمية، كما أتاحت الزيارة فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم بناء علاقات أكاديمية فاعلة ومستدامة، ويعزز فرص تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة تخدم الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسيتين.

وتؤكد جامعة عمان العربية من خلال هذه الزيارة حرصها على تفعيل اتفاقيات التعاون مع الجامعات العربية والدولية، وتطوير الشراكات الأكاديمية بما يثري التجربة التعليمية للطلبة، ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات التعليمية.