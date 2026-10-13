ضبط 11 اعتداء على المياه في الشونة الجنوبية تزود شاليهات ومزارع وخزانات كبيرة

خبرني - نفذت وزارة المياه والري والسلطات المختصة، اليوم الثلاثاء، حملة في مناطق الشونة الجنوبية أسفرت عن ضبط 11 اعتداء على مصادر المياه، تزود مزارع وخزانات تجميعية كبيرة، وشاليهات تقوم بسحب المياه المخالفة.

ووفق بيان الوزارة، تم فصل الاعتداءات وإعادة تصويب الاوضاع واجراء الضبوطات الخاصة بالواقعة.

ونفذت الحملة، وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن مياهنا / مياه البلقاء، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام / مديرية شرطة غرب البلقاء.

وأكدت الوزارة / سلطة المياه، انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون.

واثنت الوزارة على تعاون المواطنين ومساندة وزارة الدخلية ومديرية الامن العام والمجلس القضائي للحملة التي تنفذها لحماية مصادر المياه.