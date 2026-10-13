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دولة أوروبية جديدة تعلن حظر مواقع «التواصل» على الأطفال

  • 13 أكتوبر 2026
  • 14:51
دولة أوروبية جديدة تعلن حظر مواقع التواصل على الأطفال

خبرني - تستعد اليونان لتصبح من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي تحظر على الأطفال والشباب دون سن 15 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلن وزير الدولة أكيس سكيرتسوس، المسؤول عن تنسيق السياسات الحكومية، هذا الحظر، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من الوزراء في أثينا، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أبريل، عبر منشور على تطبيق منصة تيك توك: «حان الوقت لمعالجة مسألة احتمال الإصابة بالإدمان الرقمي». من جانبه، استشهد وزير الصحة أدونيس جورجياديس بدراسة شملت 2500 تلميذ، خلصت إلى أن ربع المشاركين أفادوا باستخدامهم المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.
بينما أبلغ واحد من كل خمسة عن شعوره بالتوتر أو انعدام الأمان، فضلاً عن معاناته من مشكلات في التركيز عند حرمانه من هاتفه المحمول.

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