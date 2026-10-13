اتفاقيتين لدعم تشغيل 171 أردنياً وأردنية في الأغوار الجنوبية ووادي عربة

خبرني - وقّعت وزارة العمل، الثلاثاء، اتفاقيتين مع شركتي "الألفية للاستثمارات الزراعية" و"الغذاء الآمن للصناعات الغذائية"، بهدف دعم تشغيل 171 أردنيا وأردنية في القطاعين الزراعي والغذائي مع التركيز على زيادة تشغيل الإناث.

كما يهدف التعاون من خلال الاتفاقية إلى توعية الباحثين والباحثات عن العمل وأهالي هؤلاء الباحثين بأهمية ثقافة الالتزام بالعمل والأنظمة الداخلية لهذه الشركات.

وقّع الاتفاقيتين وزير النقل والعمل نضال القطامين، وعن الشركتين كلّ من المدير العام لشركة الألفية علي المدني، وحسان القضاة المدير العام لشركة الغذاء الآمن للصناعات الغذائية بحضور الأمين العام للوزارة عبد الحليم دوجان.

وتقضي الاتفاقية الأولى بدعم تشغيل 121 أردنياً وأردنية لدى شركة الألفية في منطقة وادي عربة لمدة عام، ضمن برنامج دعم العمالة الوطنية؛ بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل عبر منح إضافية لتشغيل الإناث.

فيما تهدف الاتفاقية الثانية إلى دعم تشغيل 50 أردنياً وأردنية لدى شركة الغذاء الآمن في مجمع الصناعات الزراعية التنموية بالأغوار الجنوبية في محافظة الكرك، مع دعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، مع منح الأولوية لأبناء المنطقة، وذلك للحد من البطالة والاستفادة من الفرص التشغيلية التي تتيحها الاستثمارات الزراعية والغذائية.

وبموجب الاتفاقيتين، يقدّم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات بالوزارة دعماً مالياً وفق الضوابط المعتمدة، يشمل تغطية 50% من الحد الأدنى للأجور، وبدل مواصلات بقيمة 25 ديناراً، وبدل اشتراك في الضمان الاجتماعي بقيمة 25 ديناراً شهرياً لكل عامل.

كما تُلزم الاتفاقيتان الشركات بتوفير برامج التدريب والتأهيل، وإبرام عقود عمل خطية، وشمول العاملين بالضمان الاجتماعي، والالتزام بالتشريعات العمالية، مع ضمان استدامة فرص العمل بعد انتهاء فترة الدعم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات وزارة العمل لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الدعم نحو فرص عمل مستدامة، بما يضمن مواءمة مخرجات العمالة الوطنية مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة.