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لجنة التعاون العسكري الأردني المصري تبحث برنامج التعاون المشترك لعام 2027

  • 13 أكتوبر 2026
  • 14:42
لجنة التعاون العسكري الأردني المصري تبحث برنامج التعاون المشترك لعام 2027

خبرني - عقدت لجنة التعاون الثنائي العسكري الأردني ــ المصري، اجتماعها العاشر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، لبحث النشاطات والفعاليات المقرر تنفيذها ضمن محضر التعاون العسكري لعام 2027، ومناقشة آليات تنظيمها وتنسيقها بين الجانبين بحضور رئيس دائرة التعاون الدولي في مديرية التخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية عن الجانب الأردني، ورئيس فرع التنسيق المدني والعسكري عن الجانب المصري الشقيق.

وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين ، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير آليات التنسيق لتنفيذ النشاطات والفعاليات المدرجة ضمن برنامج التعاون العسكري.

ويأتي الاجتماع في إطار الحرص المتبادل على توطيد العلاقات العسكرية الأردنية ــ المصرية، ومواصلة تطوير أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الشراكة الثنائية.

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