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15.1 ألف شيك مرتجع في أيلول بقيمة 134.4 مليون دينار

  • 13 أكتوبر 2026
  • 14:26
151 ألف شيك مرتجع في أيلول بقيمة 1344 مليون دينار

خبرني  - ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر أيلول الماضي إلى 134.4 مليون دينار، مقارنة بـ114.7 مليون دينار خلال شهر آب الماضي، وبنسبة 3.54% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 15.1 ألف شيك، منها 61.1% عادت لأسباب مالية وبعدد 9,198 شيكا، و38.9% عادت لأسباب تقنية وبعدد 5,858 شيكا.

وانخفض عدد الشيكات المتداولة في أيلول الماضي بنسبة 4.3%، ليبلغ 532 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات دينار، مقارنة بـ556 ألف شيك في آب الماضي بقيمة بلغت 3.81 مليارات دينار.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال أيلول الماضي 3.8 مليارات دينار، بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بشهر آب الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 33.81 مليار دينار.

يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.

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