صيدلة عمان العربية تواصل مشاركاتها في المؤتمرات والفعاليات العلمية المتخصصة

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التميز الأكاديمي ومواكبة المستجدات العلمية في القطاع الصيدلاني، وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة في المؤتمرات العلمية المتخصصة، شاركت كلية الصيدلة في الجامعة في أعمال مؤتمر جامعة الزيتونة الأردنية الصيدلاني الدولي العاشر (ZIPC2026) تأكيداً على اهتمام الكلية بالانخراط في الفعاليات العلمية المتخصصة، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يتيح تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في مجال العلوم الصيدلانية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج من كلية الصيدلة، وبمشاركة فاعلة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وهم : الدكتورة نسيبة القطيش، والدكتورة ذكريات مرداس، والدكتورة رنا التميمي.

وجاءت مشاركة كلية الصيدلة من خلال تقديم أبحاث علمية رصينة قُبلت ونُشرت في مجلات علمية عالمية محكمة، حيث قدّمت الدكتورة نسيبة والدكتورة ذكريات بحثاً مشتركاً بعنوان: (Enhancing the clinical translation of nanodiasome non-viral gene vectors through lyophilization Lyoprotectant-dependent stability AND functional performance) تناول سبل تعزيز قابلية التطبيق السريري للنواقل الجينية غير الفيروسية المبتكرة (النانوديازوم) عبر تقنية التجفيف بالتجميد، ودراسة تأثير المواد الواقية من التلف أثناء التجفيف على استقرار هذه النواقل وكفاءتها الوظيفية، مما يسهم في تطوير أنظمة متقدمة وآمنة لإيصال الأحماض النووية والعلاج الجيني، كما قدمت الدكتورة رنا بحثاً علمياً متميزاً بعنوان: (The Effect of GUT Media Composition on Supersaturation and Precipitation of BCS II Drugs) والذي يسلط الضوء على دراسة تأثير تركيب وسائط وسوائل القناة الهضمية على ظاهرتي فرط التشبع والترسيب للأدوية المصنفة ضمن الفئة الثانية من نظام تصنيف الحركية الدوائية الحيوية، وهي الأدوية منخفضة الذائبية وعالية النفاذية، بهدف تحسين الامتصاص والتوافر الحيوي لهذه المركبات داخل الجهاز الهضمي.

وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة أبو حويج على أن هذه المشاركة جاءت ضمن النشاطات التي تبين الدعم المتواصل الذي توليه جامعة عمان العربية للأنشطة البحثية والأكاديمية، وحرصها الدائم على تحفيز الهيئة التدريسية للمشاركة في المحافل العلمية المرموقة، مشيرةً إلى أن هذا الدعم يجسد رؤية جامعة عمان العربية في الريادة، وتعزيز جودة البحث العلمي، ورفد القطاع الصحي والصيدلاني بحلول وابتكارات علاجية رائدة.