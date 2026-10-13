أردنيان أمام القضاء بسبب عنزة!.. إليكم التفاصيل

خبرني - أعلنت محكمة صلح جزاء بني عبيد عدم مسؤولية رجل عن جرم إساءة الأمانة، في قضية خلاف مع آخر بشأن شراء ماعز حلوب، بعدما ادعى المشتكي أن إحدى العنـزات التي اشتراها لم تنتج كمية الحليب المتفق عليها.

وبحسب قرار المحكمة، اشترى المشتكي عنزتين بقيمة 500 دينار لكل واحدة، ودفع 300 دينار عن كل رأس، على أن يسدد باقي المبلغ بالتقسيط، قبل أن يعيد إحدى العنـزات إلى البائع بعد اكتشاف أن إنتاجها من الحليب لا يتجاوز نحو 600 غرام يوميا، رغم إبلاغه بأنها تنتج نحو 3 كيلوغرامات.

واستند المشتكي إلى أن البائع استرد العنزة وتعهد بتوفير بديل، إلا أن الخلاف استمر بشأن البديل والمبلغ المدفوع عنها، لينتهي الأمر أمام القضاء.

واعتبرت المحكمة أن إعادة العنزة تمت بالتراضي وفي إطار علاقة بيع، وأن الخلاف يتعلق بتنفيذ التزامات تعاقدية، ولا تتوافر فيه أركان جرم إساءة الأمانة، مؤكدة أن المطالبة باستبدال العنزة أو استرداد المبالغ، إن ثبت استحقاقها، تدخل في نطاق القضاء المدني.