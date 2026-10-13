افتتاح شاطئ (سولت) في البحر الميت بأجواء مميزة وحضور واسع من شركاء القطاع السياحي

خبرني - أُعلن يوم أمس عن افتتاح شاطئ «سولت» في منطقة البحر الميت، تحت رعاية وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، وبحضور مميز من شركاء القطاع السياحي وممثلي مزوّدي الخدمات، في أجواء عكست أهمية المشروع ودوره في تنويع الخيارات الترفيهية وتعزيز جاذبية البحر الميت للعائلات والزوار.

وشهد حفل الافتتاح أجواء مميزة وتنظيماً لافتاً، حيث أشاد الحضور بمستوى التنظيم والترتيبات المرافقة للفعالية، وأتيحت لهم الفرصة للاطلاع على أرض الواقع على جمال الموقع ومقوماته الطبيعية وأهميته السياحية، وما يوفره من إمكانات واعدة لتطوير تجارب ترفيهية متكاملة للزوار.

وقال فراس البشير، الرئيس التنفيذي لشركة FHM لإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم، المشغّلة لشاطئ البحر الميت السياحي، إن افتتاح «سولت» يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير المنتج السياحي الأردني وتوفير تجارب ترفيهية متكاملة، مؤكداً أهمية الشراكة مع العاملين في القطاع للارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز تنافسية المنطقة.

وأضاف البشير أن المجموعة تركز على تطوير المرافق السياحية ودعم الحركة السياحية والاقتصاد المحلي، والمساهمة في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، من خلال مواصلة الاستثمار في مشاريع سياحية نوعية تسهم في تعزيز مكانة البحر الميت وجهةً سياحية وترفيهية متميزة.

وأشاد البشير بدور المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، التي أسهمت في تطوير منطقة البحر الميت التنموية واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة داعمة للمشاريع الفندقية والترفيهية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات، وتعزيز فرص العمل وتمكين المجتمعات المحلية.

ويأتي افتتاح شاطئ «سولت» في إطار الجهود الرامية إلى تنويع المرافق الترفيهية وتحسين تجربة الزوار، وتعزيز التعاون بين المستثمرين والجهات العاملة في القطاع السياحي، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة البحر الميت بوصفه إحدى أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في الأردن.