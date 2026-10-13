19 مليار دينار قيمة حركات كليك خلال 9 أشهر

خبرني - ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني المنفذة عبر نظام "كليك" في الأردن بنسبة تجاوزت 58% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 18.99 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيانات "جوباك" ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر النظام بنسبة 31% خلال الفترة الممتدة من بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي، ليصل إلى 185.49 مليون حركة.

وبلغ عدد مستخدمي نظام كليك بحسب أخر البيانات 2.37 مليون مستخدم من فئة الأفراد و65.4 ألف مستخدم من فئة الأفراد.

أما بشأن بيانات شهر أيلول الماضي، فقد بلغ مجموع الحركات خلاله 23.31 مليون حركة بانخفاض 2.9% عن آب الذي سبقه، وسجلت قيمة مالية وصلت إلى 2.34 مليار دينار بانخفاض نسبته 3.5%.

وبلغ متوسط حركات الحوالات الصادرة من البنوك خلال أيلول الماضي 100 دينار.