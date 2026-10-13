تشكيلات إدارية جديدة في وزارة الداخلية - أسماء

خبرني - قرر وزير الداخلية إجراء تشكيلات إدارية جديدة في عدد من المواقع، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 14 تشرين الأول 2026.

وتاليا أسماء المشمولين بالتشكيلات الإدارية والمواقع التي سيتولونها:

نقل مدير قضاء أم القطين السيد إبراهيم فيصل المجالي مديراً لقضاء زي / محافظة البلقاء.

نقل مساعد متصرف لواء وادي السير السيد خالد سالم المصالحة مديراً لقضاء رجم الشامي/ محافظة العاصمة.

نقل مساعد متصرف لواء بلعما السيد صقر ظاهر الفواز مديراً لقضاء حوشا / محافظة المفرق.

نقل مساعد متصرف لواء قصبة مادبا مدير القضاء السيد بدر محمد الخوالدة مساعداً لمتصرف لواء المعراض / محافظة جرش.

نقل مدير قضاء إيل السيد محمد أحمد السعيدات مساعداً لمتصرف لواء الشوبك / محافظة معان.

نقل مدير قضاء المصطبة السيد هايل أحمد النجادات مساعداً لمتصرف لواء القويسمة / محافظة العاصمة.

نقل مدير قضاء أم البساتين السيد حامد سالم الفرعين مديراً لقضاء مليح / محافظة مادبا.

نقل مساعد متصرف لواء القويسمة السيد عبد الله عبد الله الحسبان مساعداً لمتصرف لواء قصبة جرش / محافظة جرش.

نقل مدير قضاء العريض السيد ليث حسين الشباب مساعداً لمتصرف لواء ناعور/ محافظة العاصمة.

نقل مدير قضاء المريغة السيد سالم ناصر الزوايدة مساعداً لمتصرف لواء قصبة معان / محافظة معان.

نقل مدير قضاء مليح السيد مخلد توفيق الحماد مديراً لقضاء أم القطين / محافظة المفرق.

نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام السيد محمود خلف البقور مساعداً لمتصرف لواء وادي السير / محافظة العاصمة.

نقل مساعد مدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة السيد أحمد فليح الجبور مديراً لقضاء العريض / محافظة مادبا.

نقل مساعد متصرف لواء قصبة الكرك السيد أمجد مشهور بن طريف مساعداً لمتصرف لواء الجامعة / محافظة العاصمة.

نقل مساعد متصرف لواء الرويشد السيد عبد المجيد الحراحشة مديراً لقضاء صبحا / محافظة المفرق.

نقل مساعد متصرف لواء مؤاب السيد محمد عبد الله البداينة مساعداً لمتصرف لواء بصيرا / محافظة الطفيلة.

نقل مدير القضاء السيد فايز صياح الحجايا من مركز محافظة معان مساعداً لمتصرف لواء مؤاب / محافظة الكرك.

قل مساعد متصرف لواء الشوبك السيد سامر فالح التويجر مديراً لقضاء إيل / محافظة معان.

نقل مدير قضاء رجم الشامي السيد عاكف دخيل الحيصة مديراً لقضاء أم البساتين / محافظة العاصمة.

نقل مساعد متصرف لواء الرمثا السيد محمد إبراهيم بني عطا مديراً لقضاء مليح / محافظة مادبا.

نقل مدير قضاء زي السيد محمد فايز بني أحمد مساعداً لمتصرف لواء الرمثا / محافظة اربد.

نقل مساعد متصرف لواء قصبة معان السيد عصام النوافلة مديراً لقضاء المريغة / محافظة معان.

نقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء السيد صلاح أحمد الهاشم مديراً لقضاء المصطبة / محافظة جرش.

نقل مساعد متصرف لواء فقوع السيد خليل حمدو المعايطة مديراً لقضاء الموجب / محافظة الكرك.

نقل مساعد متصرف لواء الجامعة السيد عطا فهد المناصير مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار/ مركز الوزارة.

تعيين مدير القضاء السيد أسامة نهار البقور مساعداً لمتصرف لواء بلعما / محافظة المفرق.

تعيين مدير القضاء السيد عبد الله محمد المدان مساعداً لمتصرف لواء الرويشد / محافظة المفرق.

تعيين مدير القضاء السيد مذيب سليم عيال عواد مساعداً لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء لشؤون الديوان / مركز الوزارة.

تعيين مدير القضاء السيد محمد سليمان الهويل مساعداً لمتصرف لواء فقوع / محافظة الكرك.

تعيين مدير القضاء السيد فرحان ناصر المشاقبة مساعداً لمتصرف لواء بني كنانة / محافظة اربد.

تعيين مدير القضاء السيد ناورز إسماعيل حاكوام مساعداً لمدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار/ مركز الوزارة.