موظفة في مستشفيات البشير تنقذ مرافقة مريضة من الاختناق

خبرني - أعلنت إدارة مستشفيات البشير تكريم الموظفة فاطمة الفقير، تقديراً لتدخلها السريع لإنقاذ مرافقة إحدى المريضات، بعدما تعرضت لحالة اختناق نتيجة انسداد مجرى التنفس.

وأشادت إدارة المستشفيات، في منشور لها، بسرعة استجابة الفقير وحسن تصرفها في التعامل مع الحالة، مؤكدة أن تدخلها عكس مستوى اليقظة والكفاءة المهنية وروح المسؤولية لدى كوادر المستشفيات.

واعتبرت الإدارة أن هذا الموقف يجسّد أهمية جاهزية الكوادر للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيرة إلى أن سرعة التدخل في اللحظات الحرجة قد تسهم في إنقاذ الأرواح.

وأعربت إدارة مستشفيات البشير عن شكرها وتقديرها للموظفة فاطمة الفقير، مؤكدة اعتزازها بكوادرها ودورها في حماية حياة المرضى ومرافقيهم.