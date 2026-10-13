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  • عملية عاجلة لنجل أحمد السقا .. اليكم آخر تطورات حالته الصحية

عملية عاجلة لنجل أحمد السقا .. اليكم آخر تطورات حالته الصحية

  • 13 أكتوبر 2026
  • 13:16
عملية عاجلة لنجل أحمد السقا اليكم آخر تطورات حالته الصحية

خبرني  - ما زال الممثل المصري الشاب ياسين السقا يتلقى الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عقب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي خلال الأيام الماضية.

وكشف الممثل أحمد السقا، أن الحالة الصحية لنجله تشهد تحسناً كبيراً، مؤكداً أن الأطباء فضّلوا إبقاءه تحت الملاحظة الطبية لفترة قصيرة للاطمئنان على نتائج الجراحة ومتابعة حالته بشكل كامل.

كما أوضح أن ياسين تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم، وهي الرياضة التي يحرص على ممارستها باستمرار، ما استدعى التدخل الجراحي بشكل عاجل.

كذلك أشار إلى أنه من المتوقع أن يغادر ابنه المستشفى خلال الساعات المقبلة، على أن يستكمل فترة التعافي في المنزل، قبل بدء برنامج تأهيلي يتضمن جلسات علاج طبيعي لمساعدته على استعادة قدرته على الحركة والمشي بصورة طبيعية.

ويُعد ياسين الابن الأكبر لأحمد السقا، وقد اختار خوض تجربة العمل الفني والسير على خطى والده في المجال.

 

 

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