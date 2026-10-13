الأردن .. منشورات سياسية عبر فيسبوك تقود ستينيا إلى السجن

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس رجل ستيني مدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بنشر عبارات عبر حسابه على فيسبوك اعتبرتها المحكمة ذما وقدحا وتحقيرا موجها إلى سلطات وهيئات رسمية، إضافة إلى نشر أخبار رأت أنها تمس الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وقررت المحكمة وقف ملاحقته عن تهمة تحقير دولة أجنبية لعدم تحريك الدعوى بناء على شكوى ممن يملك حق تقديمها قانونا، كما أعلنت عدم مسؤوليته عن تهمتين تتعلقان بنسبة أفعال إلى أشخاص بقصد اغتيال شخصيتهم، ونشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف.

وبحسب قرار المحكمة، أقر المشتكى عليه بأن حساب فيسبوك يعود إليه وأن المنشورات صادرة عنه، موضحا أنه قصد بها الإصلاح العام، فيما استندت المحكمة إلى ملف القضية والمنشورات وإقراره بملكية الحساب في إثبات واقعة النشر.

وقررت المحكمة احتساب مدة التوقيف من العقوبة، وصدر الحكم وجاهيا وقابلا للاستئناف.