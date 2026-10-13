الدكتور الفواعير من عمان العربية متحدثاً في المؤتمر الدولي لإدارة الطاقة والاستدامة في تركيا

خبرني - في إطار توجه جامعة عمان العربية لتعزيز حضورها في التصنيفات الدولية وترسيخ دورها في البحث العلمي النوعي، وضمن بيئة أكاديمية تُعلي من قيمة التميّز والريادة العلمية التي يؤكدها باستمرار الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، شارك الدكتور محمد صالح الفواعير عضو هيئة التدريس في كلية علوم الطيران /قسم علوم وإدارة الطيران في الجامعة، كمتحدثاً مدعواً (Invited Speaker) في أعمال المؤتمر الدولي لإدارة الطاقة والاستدامة (International Symposium on Energy Management and Sustainability – ISEMAS 2026)، الذي نظمته جامعة بيري ريس التركية (Piri Reis University) في إسطنبول، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء الدوليين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاستدامة.

حيث قدّم الدكتور الفواعير محاضرة علمية بعنوان "التقييم الميداني لأداء المجمعات الشمسية الهوائية لتسخين هواء التهوية بصورة مستدامة في ظل الظروف المناخية الأردنية" (Field-Based Performance Assessment of a Transpired Solar Collector for Sustainable Ventilation Air Preheating under Jordanian Climatic Conditions)، استعرض خلالها الجوانب العلمية والتطبيقية لاستخدام الطاقة الشمسية في تحسين كفاءة الطاقة في المباني، مع التركيز على توظيف المجمعات الشمسية الهوائية في تسخين هواء التهوية وتقليل الطلب على الطاقة المستخدمة في التدفئة، وتناول الفواعير خلال المحاضرة تأثير الظروف المناخية والتشغيلية على الأداء الحراري لهذه الأنظمة، بما في ذلك شدة الإشعاع الشمسي ودرجات حرارة الهواء المحيط والأسطح الماصة ومعدلات تدفق الهواء، إلى جانب تحليل الكفاءة الحرارية والطاقة المفيدة المكتسبة، كما استعرض إمكانات دمج هذه التقنيات في واجهات المباني، والاستفادة من الطاقة الشمسية واستعادة جزء من الفاقد الحراري عبر الجدران، مما يسهم في تحسين الأداء الحراري للمباني في الظروف المناخية الأردنية.

وبهذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور مالك السالم العناقرة عميد كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية أن هذه المشاركة جاءت انسجاماً مع توجهات الجامعة لتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية، وتعزيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي مع المؤسسات البحثية العالمية، مما يسهم في إبراز الكفاءات العلمية للجامعة وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن الدكتور الفواعير حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد في هنغاريا، وله عدد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات عالمية محكمة في مجالات انتقال الحرارة والطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة في المباني، كما يشارك في تحكيم الأبحاث العلمية للمجلات الدولية المتخصصة في مجالات الطاقة والهندسة الميكانيكية، وتأتي مشاركته بصفته متحدثاً مدعواً ضمن البرنامج العلمي للمؤتمر، الذي جمع باحثين ومتخصصين من جامعات ومؤسسات بحثية دولية لمناقشة أحدث الدراسات والتطبيقات المرتبطة بإدارة الطاقة والتقنيات المستدامة، وتبادل الخبرات العلمية في مجالات رفع كفاءة استخدام الطاقة والحد من الآثار البيئية للأنظمة الهندسية.