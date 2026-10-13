رئيس جامعة عمان العربية يزور دائرة الأحوال المدنية والجوازات ويفتتح ملتقى المهارات الرقمية لتطوير كفاءات الموظفين

خبرني - زار الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والتقى بمديرها العام المهندس غيث الطيب، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، وتأكيداً على أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية في مجالات التدريب وتطوير المهارات الرقمية، وذلك بحضور كلّ من: الدكتور حسن الزعبي مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة ، والدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، والسيدة مي جرادات مديرة مركز الاستشارات والتدريب، والسيد أنس كاسو مساعد مدير دائرة الاعلام والعلاقات العامة، والأستاذة عبير عنبة رئيس شعبة التدريب في مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة، إلى جانب السيد طلال الفايز مساعد المدير العام التنفيذي لدائرة الاحوال المدنية والجوازات، والدكتور صلاح الحواتمة مساعد المدير العام الإداري والمالي والفني، والسيد محمد أبو عريضة مدير إدارة الموارد البشرية، والأستاذة اسلام الزعبي أمين مكتب تنمية وتطوير الموارد البشرية، وعدد من مدراء الإدارات والمديريات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير المهارات الرقمية لدى الكوادر البشرية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات التحول الرقمي، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

وعلى هامش الزيارة افتتح الدكتور الوديان والمهندس الطيب ملتقى المهارات الرقمية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والذي جاء بالتنسيق والتعاون بين مركز الاستشارات والتدريب وكلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية ودائرة التدريب في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، حيث يتضمن الملتقى مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة الهادفة إلى رفع كفاءة منتسبي دائرة الأحوال المدنية والجوازات ، وتطوير مهاراتهم الرقمية، وتعزيز قدراتهم في توظيف التكنولوجيا في بيئة العمل، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويسهم في تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستمر الورش التدريبية لمدة أسبوع ضمن برنامج يستهدف تنمية القدرات المهنية للموظفين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم التقنية، وترسيخ مفهوم التعلم المستمر والتطوير المهني، حيث يأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار التعاون بين جامعة عمان العربية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتدريبية للجامعة في تنفيذ برامج نوعية تسهم في بناء القدرات البشرية ومواكبة التطورات الرقمية، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية ويدعم جهود التطوير والتحديث.

وأكد الدكتور الوديان حرص جامعة عمان العربية على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز دورها في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستجيب لاحتياجات المؤسسات ومتطلبات التطور التكنولوجي، مُشيراً إلى أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتطوير المهارات الرقمية يشكل ركيزة أساسية لتحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات، مؤكداً أهمية بناء شراكات فاعلة ومستدامة تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات الرقمية، بما يدعم مسيرة التحديث والتطوير ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أشاد المهندس الطيب بجهود جامعة عمان العربية في دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير، مثمّناً حرص الجامعة على تسخير خبراتها الأكاديمية والتدريبية لتنمية مهارات الموظفين ورفع كفائاتهم المهنية، وأكد على أهمية الملتقى في تطوير قدرات العاملين في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومواكبة المستجدات التكنولوجية ومتطلبات التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الجامعة وتوسيع مجالات الشراكة في تنفيذ البرامج التدريبية والمبادرات التي تدعم بناء القدرات المؤسسية وتحقيق التطوير المستدام.

ويأتي هذا اللقاء وتنفيذ مثل هذه الورش التدريبية في سياق حرص جامعة عمان العربية على تعزيز تعاونها مع المؤسسات الوطنية، وتفعيل الشراكات التي تسهم في تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات، بما يخدم المجتمع ويدعم جهود التطوير والتحديث.