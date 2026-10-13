الملك يجتمع في أستراليا بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف

خبرني - اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني في العاصمة الأسترالية كانبرا، الثلاثاء، بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، والتي تضم أكثر من 575 شركة أسترالية عاملة في قطاع التعدين والخدمات ذات الصلة.

وبحث الاجتماع آفاق التعاون بين البلدين في قطاع التعدين وسبل تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وتضمن دعوة أعضاء الجمعية لدراسة الفرص المتاحة واستكشاف آفاق الاستثمار في هذا القطاع.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.