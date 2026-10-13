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الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى مطاري الرياض والدمام

  • 13 أكتوبر 2026
  • 12:25
الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى مطاري الرياض والدمام

خبرني  - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتاً من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، بعد تعليق العمليات الجوية من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، في ضوء الظروف الراهنة.

وأكدت الملكية الأردنية أنها تتابع المستجدات بشكل مستمر، مشيرةً إلى أنها ستعمل، فور إعادة فتح المطارات والأجواء السعودية، وبالتنسيق مع هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، على استئناف رحلاتها من وإلى الرياض والدمام، بعد التأكد من توافر جميع متطلبات السلامة التشغيلية.

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