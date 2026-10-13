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وفاة الحاجة سلوى الحوامدة (أم خالد السهارين)

  • 13 أكتوبر 2026
  • 12:23
وفاة الحاجة سلوى الحوامدة أم خالد السهارين

خبرني – بمزيد من الحزن والأسى، تنعى عشيرتا السهارين والحوامدة/الطفيلة، المربية الفاضلة سلوى صالح الحوامدة (أم خالد)، أرملة المرحوم الاستاذ احمد السهارين، ووالدة الأستاذ خالد والدكتور رائد ومحمد، والفاضلات رشا ورنا وديمة، وشقيقة المرحومين معالي المهندس محمود (أبو عمر) وعبدالله (أبو يزيد) وإبراهيم (أبو سامر)، والحاجة مريم (أم صخر الحوامدة)، والحاجة خولة (أم بشار العطيوي) رحمهم الله، وشقيقة الحاج عطا الله الحوامدة (أبو طارق) والدكتور نضال (أبو صالح).
رحمها الله تعالى واسكنها الفردوس الاعلى من الجنه وأنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
وسيشيع جثمانها الطاهر من مسجد العيص الكبير الى مقبرة الدائري بعد صلاة العصر، وتقبل التعازي للرجال والنساء في صالة جود لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر.

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